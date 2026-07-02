Tepki çığ gibi! Süper Lig'in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı - Son Dakika
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Tepki çığ gibi! Süper Lig'in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı

02.07.2026 18:58
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Samsunspor'un golcüsü Marius Mouandilmadji, yeni sezon hazırlıkları sırasında Victor Osimhen yazılı Galatasaray formasıyla antrenman yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Rakip taraftarlar bu duruma büyük tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un golcü oyuncusu Marius Mouandilmadji, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla yeni bir krizin fitilini ateşledi. 

ANTRENMANINI G.SARAY FORMASIYLA YAPTI

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekibin forveti, bireysel antrenmanı sırasında Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen’in isminin yazılı olduğu sarı-kırmızılı formayı giydi.

Tepki çığ gibi! Süper Lig'in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı

BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Bu anları şahsi sosyal medya hesabından paylaşan Çadlı futbolcu, kendi taraftarlarının ve rakip futbolseverlerin büyük tepkisiyle karşılaştı. Samsunsporlu taraftarlar, takımlarının ligdeki rakiplerinden birinin formasının giyilmesini "saygısızlık" olarak nitelendirirken, paylaşıma sosyal medyada adeta yorum yağdı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 52 maça çıkan Marius Mouandilmadji, 23 gol ve 7 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

Victor Osimhen, Sosyal Medya, Galatasaray, Samsunspor, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tepki çığ gibi! Süper Lig'in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • teknobirlik.aziz teknobirlik.aziz:
    Boşuna demiyorlar gs nin arka bahçesi diye. 1 2 Yanıtla
    Ali İhsan Eynihan Ali İhsan Eynihan:
    HAKLISIN ONUN İÇİN SAMSUNSPOR GALATASARAY'I EN KRİTİK MAÇTA 4-1 YENDİ. 2 0
  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Nasıl bir Bizans entrikaları ile mücadele ediyor diğer emekçi kulüpler varın siz düşünün. 0 1 Yanıtla
  • Enis Demirağ Enis Demirağ:
    GS BABANIZ ONA GÖRE DÜNYADA 8 MİLYAR İNSAN TANIYOR 1 MİLYAR TARAFTARI VAR 0 0 Yanıtla
  • Caner atalay Caner atalay:
    4atan nasıl arka bahçe oluyor yensek şampiyonluk ilan edilecek senin yapamadığını yaptı harbiden şu maçları gözünüzle takip etseniz keşke.beyin bedava 0 0 Yanıtla
  • kamer tekeş kamer tekeş:
    yazdigini aklin aliyo mu?bireysel bi durum,koskoca kulube mal edilmez.Çad'lı adam,Osinhen idolü..Almis giymis..Samsunspor mu al giy demiş!? Biraz zeka kırıntısı lütfen! 0 0 Yanıtla
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