Yunanistan'da patlayıcı saldırı: ND yöneticisinin annesi öldü - Son Dakika
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Yunanistan'da patlayıcı saldırı: ND yöneticisinin annesi öldü

01.07.2026 21:01
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Yunanistan'da ND yöneticisi Afroditi Nestora'nın apartmanına bırakılan patlayıcı sonucu annesi Vagia Nestora hayatını kaybetti. Başbakan Miçotakis ve muhalefet liderleri saldırıyı kınayarak terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Yunanistan'da, iktidardaki Yeni Demokrasi (ND) partisi yöneticisi Afroditi Nestora'nın yaşadığı apartman girişine bırakılan patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu annesi Vagia Nestora'nın hayatını kaybetmesinin ardından, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile muhalefet liderleri saldırıyı kınadı.

Miçotakis, yazılı açıklamasında, ülkenin geçmişte yaşadığı bölünmelere geri dönmeyeceğini ve hükümetin terörle mücadelede kararlılıkla hareket edeceğini kaydetti.

Hayatını kaybeden Vagia Nestora'nın ailesine başsağlığı dileyen Miçotakis, "Acımız güç ve kararlılığa dönüşecek. Hiçbir şey ülkemizin ilerleyişini durduramayacak." görüşünü paylaştı.

Ana muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Genel Başkanı Nikos Andrulakis de saldırıda hayatını kaybeden ND yöneticisi Nestora'nın annesinin ölümü nedeniyle duyduğu üzüntüyü aktardı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanarak adalet önüne çıkarılması ve cezalandırılması gerektiğini belirten Andrulakis, "Demokratik ve hukuk devletinin geçerli olduğu bir toplumda suç teşkil eden eylemlere hiçbir hoşgörü gösterilemez." yorumunda bulundu.

Yunan Sol İttifakı (ELAS) Genel Başkanı Aleksis Çipras da saldırı sonrası hayatını kaybeden Vagia Nestora'nın ölümü nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendiren Çipras, hayatını kaybeden Vagia Nestora'nın ailesine başsağlığı diledi.

Terörün demokraside yeri olmadığını vurgulayan Çipras, "İnsan hayatı en üstün değerdir ve onu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

Olay

İktidardaki Yeni Demokrasi partisi yöneticisi Afroditi Nestora'nın yaşadığı apartmana kamp tüpüyle hazırlandığı değerlendirilen patlayıcı düzenek bırakılmış, düzenek sabahın erken saatlerinde infilak etmişti.

Patlamada Nestora ile anne ve babasının da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralanan Vagia Nestora, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Patlama nedeniyle açık otoparktaki araç ve motosikletler kullanılamaz hale gelirken, çıkan yangın binanın birinci katındaki dairede hasara yol açmıştı.

Aynı saatlerde Selanik'te Yeni Demokrasi partisinden iki siyasetçinin yaşadığı binaların girişlerine bırakılan benzer düzenekler de patlamış, bu iki olayda yaralanan olmamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yunanistan, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da patlayıcı saldırı: ND yöneticisinin annesi öldü - Son Dakika

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