Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var

02.07.2026 15:28
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Suriye'nin başkenti Şam'da Adalet Sarayı yakınlarında bulunan kafede şiddetli bir patlama meydana geldi. Kaynağı henüz bilinmeyen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki bir kafede şiddetli patlama yaşandı.

Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren kafenin girişinde yaşanan patlamada, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, en az 16 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLER VAHİM

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlama nedeniyle kafenin hasar gördüğü ve çevrede yaralıların bulunduğu görüldü. 

"PATLAMANIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR"

Suriye Ulusal Haber Ajansı SANA, "Başkent Şam'da bir kafede patlama meydana geldi, çok sayıda yaralı var. Patlamanın kaynağı araştırılıyor" sözleriyle patlamayı duyurdu.

"HİZBULLAH İLE GÖRÜŞMEYE AÇIĞIZ"

Öte yandan; Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'da bulunuyor. Ziyareti kapsamında Hizbullah ile bir görüşme planlanmadığını belirten Şeybani, "İleride, eğer iki ülkenin çıkarına olacaksa Hizbullah ile görüşmeye açığız" dedi. Saldırının bu açıklamanın ardından yaşanması dikkat çekti.

Güncel, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Apple User Apple User:
    itrailin işi 0 0 Yanıtla
  • tza zta tza zta:
    itrail işine benziyor. 0 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    İran Hizbullahı savas bitince yeni mekana giriş yaptı bence 0 0 Yanıtla
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