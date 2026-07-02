Eğitim hayatı çeşitli nedenlerle yarım kalan ve üniversiteleriyle ilişiği kesilen milyonlarca genci yakından ilgilendiren yasal düzenlemede sona gelindi. AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve Yükseköğretim Kanunu'nda önemli değişiklikler öngören kanun teklifi bugün resmi olarak Meclis'e sunuldu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığında yürütülen ve kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen düzenlemede, üniversite ile ilişiği kesilen binlerce öğrenciye yeniden kampüslerine dönme ve eğitimlerini tamamlama hakkı tanınacak.
Meclis'e sunulan kanun teklifinin en kritik ve merak edilen detayı ise kapsamı oldu. Hazırlanan metne göre;
Düzenlemeden yararlanacak öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından öğrencilerin 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversitelere başvurmaları gerekecek. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar ise kapsam dışında tutulacak.
Afla dönen öğrencilere alan değiştirme hakkı verilebileceği de belirtilirken puanı yeterli olan aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapabilecekleri öngörülüyor.
Son Dakika › Güncel › Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?