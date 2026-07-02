Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak

Eğitim hayatı çeşitli nedenlerle yarım kalan ve üniversiteleriyle ilişiği kesilen milyonlarca genci yakından ilgilendiren yasal düzenlemede sona gelindi. AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve Yükseköğretim Kanunu'nda önemli değişiklikler öngören kanun teklifi bugün resmi olarak Meclis'e sunuldu.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığında yürütülen ve kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen düzenlemede, üniversite ile ilişiği kesilen binlerce öğrenciye yeniden kampüslerine dönme ve eğitimlerini tamamlama hakkı tanınacak.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Meclis'e sunulan kanun teklifinin en kritik ve merak edilen detayı ise kapsamı oldu. Hazırlanan metne göre;

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren ilişiği kesilen önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri,

Üniversiteye kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlar,

Daha önce çıkarılan öğrenci affı düzenlemelerinden yararlanmayan öğrenciler, yasalaşması halinde yeniden öğrenim hakkı elde edebilecek.

Düzenlemeden yararlanacak öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

4 AY İÇİNDE BAŞVURMA ŞARTI VAR

Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından öğrencilerin 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversitelere başvurmaları gerekecek. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar ise kapsam dışında tutulacak.

ALAN DEĞİŞTİRME HAKKI DA VERİLECEK

Afla dönen öğrencilere alan değiştirme hakkı verilebileceği de belirtilirken puanı yeterli olan aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapabilecekleri öngörülüyor.