İstanbullular rahat bir nefes aldı! Tacizci kadın gözaltında - Son Dakika
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İstanbullular rahat bir nefes aldı! Tacizci kadın gözaltında

03.07.2026 08:39
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İstanbul'da "Öğrenciyim, kolonya satıyorum" diyerek iş yerlerine girip erkek çalışanları taciz eden 30 yaşındaki Z.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, farklı ilçelerde benzer olaylara karıştığı ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da "Öğrenciyim, kolonya satıyorum" diyerek iş yerlerine girip erkek çalışanları taciz eden 30 yaşındaki Z.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

İŞ YERLERİNE GİRİP ERKEK ÇALIŞANLARI TACİZ ETTİ

İstanbul'da mağazaları dolaşarak ürün satma bahanesiyle iş yerlerine giren bir kadının erkek çalışanları taciz etmesi üzerine başlatılan çalışma kapsamında şüpheli gözaltına alındı.

İstanbullular rahat bir nefes aldı! Tacizci kadın gözaltında

Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin erkek çalışanlara yaklaşarak fiziksel temasta bulunmaya çalıştığı, çalışanların ise "Dokunma bana", "Dışarı çıkar mısın?" diyerek tepki gösterdiği anlar yer aldı.

İstanbullular rahat bir nefes aldı! Tacizci kadın gözaltında

İLK OLAY ÜMRANİYE'DE ORTAYA ÇIKTI

İlk olarak Ümraniye'de ortaya çıkan olayın ardından aynı kadının İstanbul'un farklı ilçelerindeki iş yerlerine de giderek benzer davranışlarda bulunduğu görüldü.

İstanbullular rahat bir nefes aldı! Tacizci kadın gözaltında

Şüpheli, iş yerlerine "Öğrenciyim, harçlığımı çıkarmak için kolonya satıyorum" diyerek giriyor, çalışanlarla iletişim kurduktan sonra fiziksel temas kurmaya çalışıyordu.

İstanbullular rahat bir nefes aldı! Tacizci kadın gözaltında

SON OLARAK İKİTELLİ'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Şüphelinin son olarak İkitelli'deki bir işletmeye gittiği ve burada da erkek çalışanı taciz ettiği görüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çalışanın mesafesini korumaya çalıştığı, şüphelinin ise hakaret ettikten sonra iş yerinden ayrıldığı görüldü.

İstanbullular rahat bir nefes aldı! Tacizci kadın gözaltında

Mağdur esnafın ifadelerine göre kadın, ürün satmak istediğini söyleyerek dükkana giriyor, talebinin reddedilmesi üzerine ise saldırgan tavırlar sergiliyordu. Bazı iş yerlerinde çalışanların üzerine yürüdüğü, ağır hakaretlerde bulunduğu ve zorla içeri girmeye çalıştığı da ifade edildi.

GÖZALTINA ALINDI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan 30 yaşındaki Z.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

BİPOLAR HASTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Z.E.'nin bipolar bozukluk tanısı bulunduğu belirtildi. Bipolar bozukluk; kişinin ruh halinde, enerji düzeyinde, aktivite seviyesinde ve konsantrasyonunda belirgin değişimlere yol açabilen kronik bir psikiyatrik rahatsızlık olarak tanımlanıyor. Bu bilginin soruşturma kapsamında değerlendirildiği öğrenilirken, olaylara ilişkin adli süreç devam ediyor.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbullular rahat bir nefes aldı! Tacizci kadın gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • himmet kepez himmet kepez:
    Yahu kadıncağız hasta belli kimse derdin nedir diye sormadığı için bu hale gelmiş. Toplum olarak hatalı olan onu tanıyıp bu halini görmezden gelenlerdir 6 0 Yanıtla
    Aslihan Alak Aslihan Alak:
    Size katılıyorum ama sanki ilçe ilçe gezerek bunu devam etmesi duygusal bir boşlukmu yoksa dünyada ses getirmekmi onu pek anlamadım. 0 0
  • Mehmet Hüseyinçelebi Mehmet Hüseyinçelebi:
    Büyük bir ihtimalle Histriyonik kişilik bozukluğu var ve tedavi görmesi gerekiyor. 2 0 Yanıtla
  • Emre Turanlı Emre Turanlı:
    sorun burada zaten bunu erkek yapsa adam hasta denmez direkt linç edilir bu arada haklılar mı haklılar linç etmekte ama niye kadin taciz edince toplum suçlu oluyor? 2 0 Yanıtla
  • Aslı A Aslı A:
    Bence kadın hasta yoksa kim herkesin önünde böyle utanç verici hareketler yapar 0 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    o nasıl başlık ya kaç kişiyi öldürmüş 0 0 Yanıtla
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