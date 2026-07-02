Belediye başkanı timsahla evlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belediye başkanı timsahla evlendi

02.07.2026 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'nın Oaxaca eyaletindeki San Pedro Huamelula kasabasında Belediye Başkanı Daniel Gutiérrez, 230 yılı aşkın süredir sürdürülen gelenek kapsamında "prenses" olarak adlandırılan dişi bir timsahla sembolik evlilik yaptı. Yerel inanışa göre törenin yağmur, bereket, bol balık ve iyi hasat getireceğine inanılıyor.

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde bulunan San Pedro Huamelula kasabasında her yıl düzenlenen sıra dışı tören bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Daniel Gutiérrez, yerel halkın "prenses" olarak adlandırdığı dişi bir timsahla sembolik nikâh kıydı.

Kasaba sakinlerinin geleneksel kıyafetlerle katıldığı törende timsah, beyaz gelinlik giydirilerek müzik ve danslar eşliğinde kasabada dolaştırıldı. Güvenlik amacıyla hayvanın ağzı bağlanırken, nikâhın ardından belediye başkanı timsahı öperek ritüeli tamamladı.

BEREKET VE BARIŞI SİMGELİYOR

Yaklaşık 230 yıllık geçmişe sahip ritüelin, bölgedeki Chontal ve Huave yerli toplulukları arasındaki tarihi birliği simgelediği belirtiliyor. Yerel inanışa göre belediye başkanı Chontal kralını, timsah ise Huave prensesini temsil ediyor. Sembolik evlilik sayesinde yağmurun, bereketli hasadın, bol balığın ve refahın geleceğine inanılıyor.

"İKİ KÜLTÜRÜN BİRLEŞMESİNİ KUTLUYORUZ"

Tören sonrası konuşan Belediye Başkanı Daniel Gutiérrez, "İki kültürün birleşmesini kutluyoruz. Halkımız mutlu." ifadelerini kullandı.

San Pedro, Evlilik, Sonora, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belediye başkanı timsahla evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da taşlı-sopalı kavga kamerada Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada
Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum
TBMM’de gergin anlar: AK Parti ve CHP’li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
Edin Dzeko’dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap Edin Dzeko'dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap
Arda Turan’dan ’’Messi mi Ronaldo mu’’ sorusuna bomba yanıt Arda Turan'dan ''Messi mi Ronaldo mu?'' sorusuna bomba yanıt
Beylikdüzü’nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu Beylikdüzü'nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu
Beşiktaş’ta ayrılık: 1. Lig’e gitti Beşiktaş'ta ayrılık: 1. Lig'e gitti
Galatasaray’dan Jhon Duran’ın sözleşmesine özel madde İşte oyuncunun alacağı maaş Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş
Dünya Kupası’ndan elenen Almanya’yı şoke eden bir haber daha Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'yı şoke eden bir haber daha

14:37
Türkiye’yi ayağa kaldıracak görüntü Savunmasız çocuğu darp etti
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti
14:20
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
14:02
40 yıl sonra bir ilk Japonya’dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
13:41
Arjantin Miami’de dedektörle arandı, Messi’nin verdiği tepki gündem oldu
Arjantin Miami'de dedektörle arandı, Messi'nin verdiği tepki gündem oldu
12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
12:21
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar FETÖ’cüler için özel önlem var
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var
12:15
İBB davasında gerginlik Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
İBB davasında gerginlik! Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
12:13
MSB’den Bahçeli’nin askeri hastaneler çağrısına yanıt
MSB'den Bahçeli'nin askeri hastaneler çağrısına yanıt
11:46
394 bin liraya yükseldi Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 15:16:14. #7.13#
SON DAKİKA: Belediye başkanı timsahla evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.