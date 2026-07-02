Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

"Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisiyle Türkiye'nin gündemine oturan Deniz Göktaş, gözaltına alındı.

Gösterisinde dile getirdiği Kur'an-ı Kerim ve vahiy süreciyle ilgili sözleri sonrası izleyenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaşan Göktaş hakkında, “dini değerleri aşağılama” gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

PASAPORT KONTROLÜ SIRASINDA GÖZALTI

Bir süredir yurtdışı seyahatinde olan Deniz Göktaş bugün Türkiye’ye döndü ve havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Başsavcılık, Göktaş'ın gözaltına alınmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İmran Deniz Göktaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden 185 adet CİMER başvurusu, aynı konuya ilişkin olması nedeniyle toplu olarak değerlendirildiği ve hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Deniz Göktaş, 02/07/2026 tarihinde İstanbul Havalimanı’nda yakalanmıştır. Şüphelinin, soruşturmayı yürüten kolluk birimi olan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınmasına yönelik işlemler yürütülmektedir. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülmektedir."

DESTİCİ'DEN SERT TEPKİ

Öte yandan; Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Göktaş'a sert tepki gösterdi. Destici şu ifadeleri kullandı:

"Elbette ki herkes stand-up yapabilir ancak bir ölçü var. Sen bu milletin kutsallarına dil uzatamazsın. Sen sadece Türkiye'deki 85 milyonun değil, dünyadaki 2 milyarın üzerindeki insanın kutsal kitabım dediği, hayatını ona göre yaşadığı Kur'an-ı Kerim'e dil uzatamazsın. Bunu İncil ile ilgili de yapamazsın, Tevrat'la ilgili de yapamazsın ya da Budizm'in öğretileriyle ilgili de yapamazsın. Bunların hepsine şiddetle karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

"KUTSALIMA DİL UZATIRSAN BİZ O DİLİ KOPARIRIZ"

Siyasi eleştirileriyle ilgili bir şey söylüyor muyuz? Toplumsal mizahı ile ilgili bir şey söylüyor muyuz? Söylemiyoruz ama sen benim kutsalıma dil uzatırsan biz o dili koparırız. Herkes sınırını ve çizgisini bilecek.

DENİZ GÖKTAŞ KİMDİR?

18 Nisan 1994'te Ankara'nın Mamak ilçesinde doğdu.

Yükseköğrenimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) inşaat mühendisliği bölümünde başladı, aynı üniversitede psikoloji bölümünden mezun oldu. Sinema eğitimi almak için gittiği İstanbul'da 2019 yılında TuzBiber Komedi Kulübü'nün düzenlediği açık mikrofon ile stand up gösterilerine başladı.

2020-2023 yılları arasında Uykusuz dergisinde mizah yazıları yayımlandı. 2023'te Ankara Ses Tiyatrosu'nda kaydedilen ve ardından Youtube'da 6,5 milyon izlenmeyi aşan tek kişilik stand-up gösterisi "Selam Selam" ile geniş çapta üne kavuştu.

Göktaş, son gösterisi Ölü Deniz'i 24 Haziran'da YouTube'da yayımladı.