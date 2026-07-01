Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor - Son Dakika
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Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor

01.07.2026 16:17
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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde ağaca çarpıp infilak eden insansız hava aracının Ukrayna'ya ait olduğu ve içinde yaklaşık 5 kilogram patlayıcı bulunduğu belirlendi. Bölgede incelemeler sürüyor.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçe kırsalında ağaca çarpıp infilak eden insansız hava aracının (İHA) Ukrayna'ya ait olduğu ve içinde yaklaşık 5 kilogram patlayıcı bulundu belirlendi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Vakfıkebir ilçesi Açıkalan Mahallesi'nde insansız hava aracı (İHA) düştü. Kırsal alanda bir ağaca çarparak infilak eden İHA'da yapılan ilk teknik incelemelerde patlayıcı bulunduğu tespit edildi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemelerinde İHA'nın Ukrayna'ya ait olduğu belirlendi. Mahalle sakinleri yaşanan olay nedeniyle kısa süreli panik yaşarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Yerel Haberler, Vakfıkebir, Teknoloji, 3. Sayfa, Güvenlik, Trabzon, Olaylar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor - Son Dakika
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