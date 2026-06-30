Muğlalı bisikletçi akşam düğün yaptı, balayına gitmeden sabah şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğlalı bisikletçi akşam düğün yaptı, balayına gitmeden sabah şampiyon oldu

Muğlalı bisikletçi akşam düğün yaptı, balayına gitmeden sabah şampiyon oldu
30.06.2026 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı sporcusu Samet Bulut, düğününün ardından ertesi gün Siirt'te düzenlenen Türkiye Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası'nda birinci olarak Muğla'ya büyük bir gurur yaşattı. Düğün sonrası sabah gerçekleşen yarışta Türkiye şampiyonu olan Samet, başarısını takım arkadaşlarına ve hayat arkadaşına adadı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı'nın sporcusu Samet Bulut, Bursa’da gerçekleşen düğününün ardından ertesi gün Siirt’te düzenlenen Türkiye Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası'nda birinci olarak Muğla ya büyük gurur yaşattı. 

''DÜĞÜN SONRASI ŞAMPİYON OLDU''

Düğünün ardından sabah Siirt’e yola çıkıp burada bir de şampiyonluk elde eden Samet çifte mutluluk yaşamış oldu. 2026 TT şampiyonu olan Samet’in Türk bisikletinin önemli isimlerinden biri olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı Genel Koordinatörü İlker Cömert, "Takımın Siirt’te kampa girmesi ile Samet’e 3 gün izin vermek istedik o sadece 1 gün izin istedi. Hatta düğün sabahı ısrarlarımıza rağmen Bursa’da 3 saatlik günlük antrenmanını da yaptı. Düğün sonrası sabah gerçekleşen yarışta Türkiye şampiyonu oldu. Bu inanılmaz bir şey. Bizler de Esma ve Samet’e bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz" diye konuştu.

Muğlalı bisikletçi akşam düğün yaptı, balayına gitmeden sabah şampiyon oldu

''BİRAZ MOTİVE DE ETTİ''

Türkiye şampiyonu bisikletçi Samet Bulut, "Bisiklet diğer sporlara benzemiyor, antrenman kaçırdığınız zaman bunun sıkıntısını hemen yaşıyorsunuz. Nişan düğünümüz önceden planlanmıştı, daha sonra Türkiye Şampiyonası’nda takvim açıklanınca böyle bir çakışma oldu. Sanırım beni biraz motive de etti. Çok mutlu oldum, hem hayat arkadaşıma hem de takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Muğlalı bisikletçi akşam düğün yaptı, balayına gitmeden sabah şampiyon oldu

Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlalı bisikletçi akşam düğün yaptı, balayına gitmeden sabah şampiyon oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı Cezaevinde intihar etti Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum
Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış
Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı
Tahran gazetesi Trump’ı hedef tahtasına koydu: İntikam kesindir Tahran gazetesi Trump'ı hedef tahtasına koydu: İntikam kesindir
Altında ölümcül kırılma 2008’den beri en sert aylık düşüş Altında ölümcül kırılma! 2008’den beri en sert aylık düşüş
Hayat kadınının parasını ödemeyince kabusu yaşadı Hayat kadınının parasını ödemeyince kabusu yaşadı

22:53
Dünya Kupası’nda Viking çılgınlığı devam ediyor
Dünya Kupası'nda Viking çılgınlığı devam ediyor
22:38
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi’nin ardından bir yıldız daha MR’a girdi
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ardından bir yıldız daha MR'a girdi
22:01
Haaland’ı durdurabilmek imkansız Son 13 maçta 25 gol attı, ülkesini bir üst tura çıkardı
Haaland'ı durdurabilmek imkansız! Son 13 maçta 25 gol attı, ülkesini bir üst tura çıkardı
21:52
Sivrihisar Devlet Hastanesi’ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı
Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı
21:21
Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya’dan Erzincanspor’a 5 milyon dolarlık destek
Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya'dan Erzincanspor'a 5 milyon dolarlık destek
20:33
“AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem“ tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın
"AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem" tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın
18:57
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı
Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 23:12:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Muğlalı bisikletçi akşam düğün yaptı, balayına gitmeden sabah şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.