Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Ouattara, bu gece İstanbul\'da

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu sol bek takviyesinde mutlu sona ulaştı.

OUATTARA TRANSFERİNDE MUTLU SON

Siyah-beyazlı kulüp, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen 21 yaşındaki genç sol bek Kassoum Ouattara ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlandığını açıkladı.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Beşiktaş’ın yeni transferi Kassoum Ouattara, transfer sürecini resmiyete dökmek ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere bu gece saat 23.40'ta İstanbul'a iniş yapacak. İstanbul'da yapılacak detaylı sağlık taramalarında herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda, genç oyuncunun vakit kaybetmeden siyah-beyazlıların Slovakya'da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampına dahil olacağı ifade edildi.

BONSERVİS BEDELİ

Foot Mercato'da yer alan haberde; Siyah-beyazlıların bu transfer için Fransız ekibine 8 milyon euro net bonservis bedeli ödeyeceği, anlaşmada ayrıca 2 milyon euro değerinde başarı bonuslarının da yer aldığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

2023 yılının ara transfer döneminde Amiens kulübünden 2 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer olan Ouattara, geçtiğimiz sezon Fransız devinin formasıyla istikrarlı bir görüntü çizdi. Takımıyla toplamda 24 resmi maça çıkan genç sol bek, sahada kaldığı 1.363 dakikada takım arkadaşlarına 4 asistlik bir katkı sağladı.