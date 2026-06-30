Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'ye iki adet Be200 uçağı gönderileceğini duyurdu.
Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk tarafının talebi üzerine orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla iki adet Be200 uçağı yakın zamanda Türkiye'ye gelecek. Bu zorlu ve tehlikeli görevde uçak mürettebatına ve tüm ilgili kurumlara başarılar dileriz. Rusya, ihtiyaç anında yanınızda olan bir ülkedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Rusya'dan Türkiye'ye Yangın Söndürme Uçakları - Son Dakika
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