Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı

01.07.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hava sıcaklıklarının 40 derece bandına ulaştığı İzmir'de, serinlemek için su parklarını tercih eden vatandaşlar eşine az rastlanır bir kalabalık oluşturdu. Havuzlarda sarı simitlerin üzerinde hareket etmenin bile imkansız hale geldiği o anlar sosyal medyada viral olurken, görüntü Hindistan'a benzetildi.

Haziran ve temmuz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden kavurucu sıcakların etkisi altına giren İzmir, hem yerli turistlerin hem de bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Termometrelerin sıklıkla 35-40 derece bandını gösterdiği kentte, serinlemenin ve eğlencenin en popüler adreslerinden biri olan aquaparklar, özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde kapasitelerinin çok üzerinde bir talep patlaması yaşıyor.

"HİNDİSTAN" VE "MAHŞER" BENZETMESİ

Geçmiş yıllarda bayram tatillerinde görmeye alışık olduğumuz yoğunluk, bu yaz zirve noktasına ulaştı. Sosyal medyaya yansıyan son görüntüler, yaşanan izdihamın boyutlarını gözler önüne serdi.

Yüzlerce kişinin havuz içinde, sarı simitleri üzerinde omuz omuza ve neredeyse tamamen hareketsiz bir şekilde beklediği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yüzmenin veya hareket etmenin imkansız olduğu bu tablo, birçok kullanıcı tarafından 'Hindistan sokakları' ve 'mahşer yeri' ifadeleriyle paylaşıldı.

Hindistan, İzmir, Yaşam, Ege, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • NURETTİN AVGIN NURETTİN AVGIN:
    Bir de para ödeyerek rezaleti yaşamanın fotoğrafını çektirmek istiyorlar. 2 0 Yanıtla
  • kamil erol kamil erol:
    KOMİK BUNLAR 1 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Güzel ülkemin aç insanları 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı
Keşan Belediye Başkanı CHP’den istifa edip AK Parti’ye katıldı Keşan Belediye Başkanı CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı
Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı
Somali’de Eş-Şebab’a Türk F-16’larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan’da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti Pakistan'da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı
UEFA’dan Fenerbahçe’ye dev ceza UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev ceza
Kartal’da Yol Verme Tartışması Kavga ve Kaza ile Bitti Kartal'da Yol Verme Tartışması Kavga ve Kaza ile Bitti

17:21
Trabzonspor’a transfer olan Samet Akaydin’den Fenerbahçe için olay hamle
Trabzonspor'a transfer olan Samet Akaydin'den Fenerbahçe için olay hamle
16:16
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
15:46
Bir devrin sonu Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi
Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi
15:40
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
15:21
İstanbul’da seri taciz skandalı Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
14:16
İspanya’da rekor sıcaklar: 1029 kişi öldü
İspanya'da rekor sıcaklar: 1029 kişi öldü
14:09
Destici’den komedyen Deniz Göktaş’a sert tepki: O dili koparırız
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız
12:18
Üniversitelerde ilk kez açılacak 16 yeni bölüm geliyor
Üniversitelerde ilk kez açılacak! 16 yeni bölüm geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 17:31:06. #7.12#
SON DAKİKA: Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.