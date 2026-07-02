Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

SSK ve Bağ-Kur'lularla birlikte memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri için nefesler tutuldu. TÜİK'in verilerine göre mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,71 artarken, ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon yüzde 16,61 olarak kayıtlara geçti.

ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

5 aylık dönemde ortaya çıkan bu tabloyla birlikte, memur maaşlarına yapılan yüzde 11'lik toplu sözleşme zam oranı aşılmış ve enflasyon farkı verilmesi kesinleşmiş oldu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı uyarınca; 2026'nın ikinci 6 ayı için belirlenen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon farkı eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında doğrudan zamlı alacak.

MASADAKİ 5 FARKLI SENARYOYA GÖRE ZAM ORANLARI

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,04 artacağını tahmin ediyor. Bu beklentinin yanı sıra, enflasyonun yüzde 1 ile yüzde 1,71 arasında gelmesi durumunda oluşacak olası zam oranları ve taban aylıklar tablosu şu şekilde:

BEKLENTİLERE GÖRE MESLEK MESLEK YENİ MAAŞLAR

Ekonomistlerin genel tahmini olan yüzde 1,04'lük haziran enflasyonu (Yüzde 13,58'lik toplam memur zammı) gerçekleşirse, bazı temel meslek gruplarındaki memurların 2026 Temmuz dönemi yeni maaşları şu şekilde hesaplanıyor: