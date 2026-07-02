SSK ve Bağ-Kur'lularla birlikte memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri için nefesler tutuldu. TÜİK'in verilerine göre mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,71 artarken, ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon yüzde 16,61 olarak kayıtlara geçti.
5 aylık dönemde ortaya çıkan bu tabloyla birlikte, memur maaşlarına yapılan yüzde 11'lik toplu sözleşme zam oranı aşılmış ve enflasyon farkı verilmesi kesinleşmiş oldu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı uyarınca; 2026'nın ikinci 6 ayı için belirlenen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon farkı eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında doğrudan zamlı alacak.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,04 artacağını tahmin ediyor. Bu beklentinin yanı sıra, enflasyonun yüzde 1 ile yüzde 1,71 arasında gelmesi durumunda oluşacak olası zam oranları ve taban aylıklar tablosu şu şekilde:
Ekonomistlerin genel tahmini olan yüzde 1,04'lük haziran enflasyonu (Yüzde 13,58'lik toplam memur zammı) gerçekleşirse, bazı temel meslek gruplarındaki memurların 2026 Temmuz dönemi yeni maaşları şu şekilde hesaplanıyor:
Son Dakika › Ekonomi › Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar - Son Dakika
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