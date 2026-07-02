Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar - Son Dakika
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Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
02.07.2026 11:00
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yarın saat 10.00'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamlarıyla memur, sözleşmeli ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam oranı kesinleşecek. Ekonomistlerin yüzde 1,04'lük beklentisine göre en düşük memur maaşının 70 bin 293 TL'ye, en düşük emekli maaşının ise 23 bin 564 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. İşte 5 farklı senaryoya göre en düşük emekli ve memur maaşları...

SSK ve Bağ-Kur'lularla birlikte memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri için nefesler tutuldu. TÜİK'in verilerine göre mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,71 artarken, ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon yüzde 16,61 olarak kayıtlara geçti.

ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

5 aylık dönemde ortaya çıkan bu tabloyla birlikte, memur maaşlarına yapılan yüzde 11'lik toplu sözleşme zam oranı aşılmış ve enflasyon farkı verilmesi kesinleşmiş oldu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı uyarınca; 2026'nın ikinci 6 ayı için belirlenen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon farkı eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında doğrudan zamlı alacak.

MASADAKİ 5 FARKLI SENARYOYA GÖRE ZAM ORANLARI

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,04 artacağını tahmin ediyor. Bu beklentinin yanı sıra, enflasyonun yüzde 1 ile yüzde 1,71 arasında gelmesi durumunda oluşacak olası zam oranları ve taban aylıklar tablosu şu şekilde:

Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

BEKLENTİLERE GÖRE MESLEK MESLEK YENİ MAAŞLAR

Ekonomistlerin genel tahmini olan yüzde 1,04'lük haziran enflasyonu (Yüzde 13,58'lik toplam memur zammı) gerçekleşirse, bazı temel meslek gruplarındaki memurların 2026 Temmuz dönemi yeni maaşları şu şekilde hesaplanıyor:

Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar - Son Dakika

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