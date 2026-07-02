Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor - Son Dakika
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Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor

02.07.2026 10:12
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İstanbul'un çeşitli ilçelerinde erkekleri taciz ettiği anlarla Türkiye gündemine oturan kadının yeni bir videosu daha ortaya çıktı. Oto yedek parçacısı önünde duran bir genci elle taciz eden ve kahkaha atarak kovalayan kadının o anları izleyenleri şoke etti.

İstanbul'da ilçe ilçe gezerek esnafı canından bezdiren ve karıştığı skandal olaylar zinciri nedeniyle sosyal medyada "sanayi sapığı" lakabıyla anılmaya başlanan şüpheli kadının vukuatlarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce Ümraniye ve Bayrampaşa'da ortaya çıkan görüntülerin yankıları sürerken, kadının tacizin dozunu daha da artırdığı yeni bir olay gündeme bomba gibi düştü.

ELLE TACİZ ETTİ

Ortaya çıkan son görüntülerde, kadının bu kez rotasını bir oto yedek parçacısına çevirdiği görüldü. Dükkanın önünde bekleyen genç bir çalışanı gözüne kestiren şüpheli kadın, aniden yaklaşarak gence fiziksel müdahalede bulundu. Şaşkınlık ve korku yaşayan genç hızla oradan uzaklaşmaya çalışırken, kadının sergilediği rahat tavırlar bu kadarına da pes dedirtti.

KAHKAHA ATARAK KOVALADI

Kameralara yansıyan o inanılmaz anlarda, kadının genci elle taciz ettikten sonra ondan kaçan mağduru kahkahalar atarak kovaladığı görüldü. Panik içinde kendini korumaya çalışan gencin ise çaresizce "Abla ne yapıyorsun?' diyerek tepki gösterdiği duyuldu.

EMNİYET HER YERDE ARIYOR

Giderek tırmanan bu seri taciz eylemleri ve kadının cüretkar tavırları ardından emniyet güçlerinin olayla ilgili harekete geçtiği öğrenildi.

İstanbul, 3. Sayfa, Türkiye, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor - Son Dakika
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