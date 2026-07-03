88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı - Son Dakika
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88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı

88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı
03.07.2026 08:23
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre, Cezayir'i 2-0 mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırdı. İsviçre böylece, 88 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası’nda eleme turu galibiyeti elde etti. Kırmızı-beyazlılar, son 16 turunda Kolombiya-Gana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre ile Cezayir karşı karşıya geldi. BC Place Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İsviçre, 2-0 kazandı.

HER İKİ DEVREYE DE HIZLI BAŞLANGIÇ

İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Breel Embolo ve 46. dakikada Dan Ndoye kaydetti. Golcü oyuncu, ikinci yarının başlamasının henüz 46. saniyesinde ağları sarstı.

88 YIL SONRA BİR İLK 

Bu sonuçla birlikte Cezayir turnuvaya veda ederken, İsviçre de son 16 turuna yükseldi. İsviçre böylece, 88 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası’nda eleme turu galibiyetine uzandı. Kırmızı-beyazlıların bir sonraki turdaki rakibi, Kolombiya- Gana eşleşmesinin galibi olacak.

Dünya Kupası, Kolombiya, Cezayir, İsviçre, Futbol, Gana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası 88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı - Son Dakika

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