Fuat Oktay\'dan Özel\'in Financial Times yazısına tepki: Klasik vesayet özleminin yeni bir tezahürü

1. Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Özgür Özel'in İngiliz gazetesi Financial Times'ta yayımlanan yazısına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Oktay paylaşımında, "CHP Milletvekili Sayın Özgür Özel'in yabancı bir gazeteye yazdığı yazı, klasik vesayet özleminin ne yazık ki yeni bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

"DIŞ DESTEK ARAYIŞINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Açıklamasında Özel'in yazısının NATO Zirvesi öncesinde yayımlanmasına dikkat çeken Oktay, şu değerlendirmede bulundu: "Seçimle, aziz milletimizin iradesiyle iş başına gelmiş Sayın Cumhurbaşkanımızı 'rejim' diye etiketleyen, Ankara'daki NATO toplantısı öncesinde müttefiklerimize Türkiye'yi tehdit olarak gösteren bu zihniyet, milletin iradesine karşı dış destek arayışından başka bir şey değildir."

"ÜLKEMİZ KENDİ İRADESİYLE YOLUNA DEVAM EDECEK"

Oktay, paylaşımını şu ifadelerle tamamladı: "Milletimizin sağduyusu bu vesayetçi anlayışı her zaman olduğu gibi şiddetle reddetmektedir. Ülkemiz, kendi iradesiyle yoluna emin adımlarla devam edecektir."

ÖZGÜR ÖZEL, FİNANCİAL TİMES'TA NE YAZDI?

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğundan olan Özgür Özel, Ankara'da düzenlenmesi beklenen NATO Zirvesi öncesinde Financial Times'ta "Erdoğan'ın demokrasiye yönelik saldırısı, Türkiye'nin müttefikleri için bir tehdit teşkil ediyor" başlıklı bir makale kaleme aldı. Özel yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete yönelik baskılarının yalnızca Türkiye demokrasisini değil, NATO müttefiklerini ve bölgesel istikrarı da etkileyebileceğini savundu.

Muhalefet belediyelerine yönelik operasyonlar, ekonomik kriz ve yargı süreçleri üzerinden Türkiye'de demokratik rekabetin zayıflatıldığını öne süren Özel, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası kamuoyuna "güçlü lider" görüntüsü vermeye çalışacağını ancak bunun ülkedeki demokratik gerilemeyi gizlememesi gerektiğini ifade etti.

Yazısında, barışçıl göstericilerin yanı sıra avukatlar, gazeteciler ve akademisyenlerin de hedef alındığını öne süren Özel, bunun yalnızca Türkiye'nin iç meselesi olmadığını, Avrupa'daki NATO müttefikleri açısından da sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

"DEMOKRATİK REKABET ZAYIFLATILDI"

Türkiye'nin NATO içindeki stratejik önemine de değinen CHP lideri, ülkenin Karadeniz'e erişimi kontrol ettiğini, Ortadoğu'ya komşu konumu, güçlü ordusu ve gelişen savunma sanayisiyle ittifak için vazgeçilmez olduğunu ancak bu stratejik konumun Türkiye'deki ekonomik ve demokratik sorunların üzerini örtmemesi gerektiğini savundu.

Özel ayrıca, 2024 yerel seçimlerinin ardından muhalefete yönelik baskıların arttığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını ve çok sayıda CHP'li belediye başkanı hakkında yürütülen adli süreçleri örnek göstererek, demokratik rekabetin zayıflatıldığını iddia etti.

Yazısında, Türkiye'nin müttefiklerinden ülkenin siyasi geleceğini belirlemelerini istemediklerini de vurgulayan Özel, "Türkiye'nin demokratları, demokrasinin yurt dışından ithal edilmesini istemiyor. Bu görev Türkiye halkına aittir." ifadelerini kullanarak demokratik değişimin ancak halkın iradesiyle gerçekleşebileceğini belirtti.