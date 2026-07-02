Jose Mourinho gözünü kararttı: 213 milyon Euro'luk transfer - Son Dakika
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Jose Mourinho gözünü kararttı: 213 milyon Euro'luk transfer

Jose Mourinho gözünü kararttı: 213 milyon Euro\'luk transfer
02.07.2026 18:09
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Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid, Bayern Münih'in Fransız yıldızı Michael Olise için bonuslar dahil 213 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor.

Geride kalan sezonun hayal kırıklıklarını unutturmak ve kadrosunu yeniden dünyanın en iyisi yapmak isteyen Jose Mourinho'nun çalıştırdığı İspanyol devi Real Madrid, gözünü kararttı.

BÜYÜK HEDEF MICHAEL OLISE

Fichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Florentino Perez ve teknik direktör Jose Mourinho, taraftarlara unutulmaz bir transfer hediyesi vermeyi planlıyor. Madrid yönetiminin listesindeki bir numaralı isim Bayern Münih formasıyla fırtınalar estiren Fransız yıldız Michael Olise oldu.

Jose Mourinho gözünü kararttı: 213 milyon Euro'luk transfer

213 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Haberde, Alman devi Bayern Münih’in 24 yaşındaki kanat oyuncusunu satmaya sıcak bakmadığı belirtilirken, Real Madrid bu direnci kırmak için dudak uçuklatan bir paket hazırladığı aktarıldı. İspanyol temsilcisinin, Olise için 180 milyon Euro net bonservis bedeline ek olarak 33 milyon Euro bonusları içeren, toplamda 213 milyon Euro’luk devasa bir teklifle kapıyı çalacağı belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 52 resmi maça çıkan Olise, takımına 22 gol ve 31 asistlik devasa bir katkı sağlayarak göz kamaştırdı. 

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Son Dakika Spor Jose Mourinho gözünü kararttı: 213 milyon Euro'luk transfer - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jose Mourinho gözünü kararttı: 213 milyon Euro'luk transfer - Son Dakika
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