Emekli polis, cezaevinden izinli oğlunu öldürdü - Son Dakika
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Emekli polis, cezaevinden izinli oğlunu öldürdü

Emekli polis, cezaevinden izinli oğlunu öldürdü
03.07.2026 13:15  Güncelleme: 13:16
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Ankara'da cezaevinden izinli çıkan Mehmet Berkay Aşık, babası emekli polis Ali Rıza Aşık'ı bıçakla yaraladı. Ali Rıza Aşık, tabancayla oğlunu vurarak öldürdü. Olayda baba yaralı, oğlu hayatını kaybetti.

Ankara'da cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra ailesinin evine giden Mehmet Berkay Aşık, çıkan tartışmada emekli polis babası Ali Rıza Aşık'ı bıçakla yaraladı. Emekli polis baba ise tabancayla ateş ederek oğlunu öldürdü. Ağır yaralanan Ali Rıza Aşık hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi Atayolu Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevinden izinli olarak çıkan Mehmet Berkay Aşık, anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Burada emekli polis babası Ali Rıza Aşık ile henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Berkay Aşık, babasını bıçakla yaraladı. Bunun üzerine Ali Rıza Aşık, tabancasıyla oğluna 3 el ateş etti.

OĞLU HAYATINI KAYBETTİ, BABA AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Berkay Aşık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bıçakla yaralanan Ali Rıza Aşık ise ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emekli polisin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

2 YIL ÖNCE ESKİ EŞİNİN EVİNİ KURŞUNLADIĞI ÖĞRENİLDİ

Öte yandan hayatını kaybeden Mehmet Berkay Aşık'ın, 2 yıl önce eski eşinin evini kurşunladığı gerekçesiyle cezaevine girdiği ve olay günü izinli olarak dışarıda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, 3. Sayfa, Güncel, Ankara, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

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