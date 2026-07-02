Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır - Son Dakika
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Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır

02.07.2026 16:29
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Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (PARLATİNO) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, deprem felaketiyle sarsılan Venezuela halkına taziye ve dayanışma mesajlarını iletti. Şahin, Türkiye'nin tüm imkânlarıyla kardeş Venezuela’nın yanında olduğunu vurguladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, deprem felaketiyle sarsılan Venezuela’da yaşanan acının Türkiye’de derinden hissedildiğini belirtti.

Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır. Karakas’ın gözyaşları; Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’nın gözyaşlarıdır…"

"KENDİ KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞACAKTIR"

Türkiye'nin yakın geçmişte yaşadığı deprem acılarına atıfta bulunarak Venezuela halkının yaşadığı felaketi derinden paylaştıklarını ifade eden Milletvekili Ali Şahin, Latin Amerika’nın tarihi mirasına ve güçlü duruşuna dikkat çekti. Şahin, "Bütün bir Latin Amerika’ya direniş, yeniden diriliş ve varoluş ruhu vermiş Simon Bolivar’ın torunları bu acının ve felaketin üstesinden gelip, kendi küllerinden yeniden doğacaktır" dedi.

TÜRKİYE TÜM KURUMLARIYLA SAHADA

Türkiye’nin yardım elini uzatmak konusunda gecikmediğini ve tüm ilgili kurumların teyakkuzda olduğunu belirten Şahin, dayanışma mesajını şu sözlerle tamamladı:

TSK, AFAD, UMKE ve Kızılay başta olmak üzere Türkiye'nin tüm yardım ve arama-kurtarma ekipleri kardeş Venezuela halkının yanında ve hizmetindedir.

Türkiye, bu zor günlerin aşılması için her türlü lojistik ve insani desteği sağlamaya kararlılıkla devam edecektir.

Ali Şahin, Genel Kurul salonundaki konuşmasını, "Viva Venezuela, Viva Caracas" (Yaşasın Venezuela, Yaşasın Karakas) sözleriyle bitirerek TBMM’den Venezuela halkına güçlü bir selam gönderdi.

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Son Dakika Güncel Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır - Son Dakika
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