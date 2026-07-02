Amedspor, yıldız futbolcular için Dünya Kupası'nı bekliyor - Son Dakika
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Amedspor, yıldız futbolcular için Dünya Kupası'nı bekliyor

02.07.2026 18:49
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Süper Lig ekibi Amedspor, yıldız transferi için Dünya Kupası'nın tamamlanmasını bekliyor. Kulüp başkanı Nahit Eren, "Temas halinde olduğumuz bazı oyuncular halen ülkeleriyle Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Sürecin tamamlanmasının ardından transferler daha net şekillenecek. Bu konuda taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını bekliyoruz. Amedspor'un oyun kurgusuna ve kulüp kültürüne uygun yıldız futbolcu arayışımız var. Taraftarlarımızı heyecanlandıracak futbolcularla temas halindeyiz" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında iki etaplı kamp programı planladıklarını söyledi. Takımın ilk etap kampını Erzurum'da gerçekleştireceğini aktaran Eren, ikinci etap çalışmalarının ise Burdur'da yapılacağını ifade etti.

''YENİ TRANSFERLERİMİZ DE KAMPTA OLACAK''

Teknik direktörün kamp sürecinde mevcut kadroyu yakından tanıyacağını dile getiren Eren, "Hocamız öncelikle geçen sezondan kadromuzda yer alan ve sözleşmesi devam eden futbolcularımızla çalışma yapacak. Yeni transferlerimiz de kampta olacak. Bu süreçte hocamız hangi futbolcularla yola devam edileceğine ilişkin raporunu hazırlayacak." diye konuştu.

''BİR AN ÖNCE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ''

Transfer döneminin bu sezon tüm kulüpler açısından zorlu geçtiğini ifade eden Eren, şöyle konuştu:

"Transferlerin yüzde 100 başarılı olması herkesin beklentisi ama biz bu riski en aza indirecek şekilde hareket ediyoruz. Ligin başlamasına yaklaşık 45 gün var. Takım uyumunun erken oluşmasının önemini biliyoruz. Bir an önce transferleri tamamlamak istiyoruz ancak yanlış ya da eksik transfer yapmamak için çok dikkatli davranıyoruz."

Amedspor, yıldız futbolcular için <a class='keyword-sd' href='/dunya-kupasi/' title='Dünya Kupası'>Dünya Kupası</a>'nı bekliyor

''YILDIZ TRANSFERİMİZ DE OLACAKTIR''

Başkan Eren, yabancı oyuncu transferleri konusunda önemli mesafe katettiklerini anlatarak, bazı oyuncularla sözleşme imzaladıklarını, bazı isimlerle ise prensip anlaşmasına vardıklarını aktardı. Dünya Kupası'nın transfer sürecini doğrudan etkilediğini ifade eden Eren, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar sözleşme imzaladığımız futbolcular var. Prensipte anlaştığımız ve Dünya Kupası'nın tamamlanmasını beklediğimiz futbolcularımız da bulunuyor. Temas halinde olduğumuz bazı oyuncular halen ülkeleriyle Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Sürecin tamamlanmasının ardından transferler daha net şekillenecek. Biraz bu konuda taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını bekliyoruz. Amedspor'a yakışır, oyun kalitesini artıracak yıldız transferlerimiz de olacaktır."

Amedspor, yıldız futbolcular için Dünya Kupası'nı bekliyor

''TARAFTARIMIZIN BEKLENTİSİNİN FARKINDAYIZ''

Türkiye'de yabancı oyuncu kuralına ilişkin belirsizliğin de piyasayı etkilediğini dile getiren Eren, yerli futbolcu maliyetlerinin beklentilerin üzerine çıktığını belirtti. Kamuoyunun yakından tanıdığı futbolcularla görüşmeler yaptıklarına değinen Eren, şu değerlendirmede bulundu:

"Yıldız futbolcu kaliteli, iyi ve kamuoyunun tanıdığı futbolcudur. Taraftarlarımızın beklentisinin farkındayız. Ancak sadece yıldız olduğu için bir oyuncuyu transfer etmeyeceğiz, hocamızın oyun anlayışına, Amedspor'un oyun kurgusuna ve kulüp kültürüne uygun yıldız futbolcu arayışımız var. Taraftarlarımızı heyecanlandıracak futbolcularla temas halindeyiz."

''BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAK TRANSFERLERLE...''

Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Eren, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Kombine biletlerimizin büyük bölümü kısa sürede satıldı. Bu da taraftarımızın Amedspor'u ne kadar sahiplendiğini gösteriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Transfer konusunda büyük bir beklenti olduğunu biliyoruz. Aceleci olmayacağız. Doğru transferleri yaparak kamp sürecinde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Taraftarlarımız bugüne kadar olduğu gibi Süper Lig'de de Amedspor'a sahip çıkmaya devam etsin. Yakın zamanda beklentileri karşılayacak transferlerle kamuoyunun karşısına çıkacağız."

Dünya Kupası, Nahit Eren, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Amedspor, yıldız futbolcular için Dünya Kupası'nı bekliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Şeyhmus Altun Şeyhmus Altun:
    süper ligde başarılı performans gösterecek oyuncular gerekiyor. Aksi halde bu oyuncu kadrosuyla 10-15 lig sıralamasında kalır. 1 0 Yanıtla
  • Talip Konyali Talip Konyali:
    PARA VAR OYUNCU VAR..PARA YOK TRANSFER YOK..KAPİŞ AMEDSPOR 0 0 Yanıtla
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