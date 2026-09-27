Cengiz Coşkuner, Muğla Datça'da rahatsızlanıp Bodrum'da yoğun bakıma alındı - Son Dakika
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Cengiz Coşkuner, Muğla Datça'da rahatsızlanıp Bodrum'da yoğun bakıma alındı

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76 yaşındaki Cengiz Coşkuner, tatil için geldiği Muğla Datça'da aniden solunum sıkıntısı yaşadı. İlk müdahalesi Datça Devlet Hastanesi'nde yapılan Coşkuner, önce Marmaris'e, ardından Bodrum'daki özel hastaneye sevk edildi; yoğun bakımda entübe tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Türk müziğinin önemli gitarist, besteci ve aranjörlerinden Cengiz Coşkuner, tatil için geldiği Muğla'nın Datça ilçesinde rahatsızlanmasının ardından yoğun bakıma alındı.

Datça'da tatil yapan 76 yaşındaki Coşkuner, aniden solunum sıkıntısı yaşadı.

İlk müdahalesi Datça Devlet Hastanesi'nde yapılan Coşkuner, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine önce Marmaris'e, ardından Bodrum'daki özel hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Coşkuner'in tedavisinin entübe olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Ünlü sanatçılarla çalıştı

Elektrogitarı kendine özgü tarzıyla icra eden Coşkuner, kariyeri boyunca Orhan Gencebay, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Selami Şahin, Coşkun Sabah ve Neşe Karaböcek gibi çok sayıda sanatçıyla çalıştı.

Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği "Duvardaki Resim", "Gelin" ve "Unutulan" gibi eserlerin bestelerini yapan Coşkuner, 1986'dan itibaren yayımladığı çok sayıda enstrümantal albümle tanınıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cengiz Coşkuner, Muğla Datça'da rahatsızlanıp Bodrum'da yoğun bakıma alındı - Son Dakika
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