Ehliyetler için yeni düzenleme! AYM iptal etmişti, tekrar Meclis'e sunuldu - Son Dakika
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Ehliyetler için yeni düzenleme! AYM iptal etmişti, tekrar Meclis'e sunuldu

Ehliyetler için yeni düzenleme! AYM iptal etmişti, tekrar Meclis\'e sunuldu
03.07.2026 14:28
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AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan 30 maddelik yeni kanun teklifinde, milyonlarca sürücü adayını yakından ilgilendiren kritik düzenlemeler yer alıyor. Daha önce Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen "aday sürücülük" sistemi, sınırları kanunla net bir şekilde çizilerek yeniden Meclis gündemine taşındı. Yeni tasarıya göre aday sürücülük süresi iki yıl olacak ve 0,20 promil alkol tespiti ehliyetin doğrudan iptali için yeterli sayılacak.

AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan 30 maddelik yeni kanun teklifinde, milyonlarca sürücü adayını yakından ilgilendiren kritik düzenlemeler yer alıyor. Daha önce Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen "aday sürücülük" sistemi, sınırları kanunla net bir şekilde çizilerek yeniden Meclis gündemine taşındı. Yeni tasarıya göre aday sürücülük süresi iki yıl olacak ve 0,20 promil alkol tespiti ehliyetin doğrudan iptali için yeterli sayılacak.

30 MADDELİK KANUN TEKLİFİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan ve en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini de içeren 30 maddelik yeni kanun teklifinde, trafik kurallarına yönelik radikal değişiklikler dikkat çekiyor. PTT'nin yeniden yapılandırılmasından emekli maaşlarına kadar pek çok konuyu barındıran torba yasanın en önemli başlıklarından birini, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişiklikle yeniden şekillendirilen "aday sürücü" uygulaması oluşturuyor.

AYM İPTAL ETMİŞTİ! KURALLAR ARTIK DOĞRUDAN KANUNLA BELİRLENİYOR

Aday sürücülük uygulaması daha önce de yasalaşmış, ancak iptal şartlarının bir "yönetmelikle" belirlenmesi Anayasa Mahkemesi'nden dönmüştü. Yüksek Mahkeme, ehliyetin iptal edilmesinin bireyler için "özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkına" bir müdahale olduğunu; araba kullanmanın özel hayatın bir parçası haline geldiğini ve temel hak ve özgürlüklerin yönetmelikle değil, ancak kanunla sınırlandırılabileceğini belirterek eski düzenlemeyi iptal etmişti. Meclis'e sunulan yeni tasarıyla birlikte, ehliyet iptaline yol açacak tüm ihlaller doğrudan kanun metnine yazılarak yasal güvence altına alındı.

2 YILLIK SÜREÇTE EHLİYETİ İPTAL ETTİRECEK İHLALLER

İlk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir nedenle ehliyeti iptal edilip yeniden belge almaya hak kazananlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle "aday sürücü" olarak kabul edilecek. Trafik zabıtası tarafından denetlenecek olan bu hassas dönemde, aday sürücülerin belgelerinin iptal edilmesine yol açacak ihlaller şu şekilde sıralandı:

  • Araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi.
  • Trafik kuralları ihlali sonucunda 75 ceza puanının aşılması.
  • Dönüş kurallarını ihlal etme, yayalara ilk geçiş hakkını vermeme veya emniyet kemeri/kask gibi koruyucu sistemleri kullanma zorunluluğuna uymama kurallarından herhangi birinin üç kez ihlal edilmesi.
  • Kanun kapsamında sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren herhangi başka bir ihlalin gerçekleştirilmesi.

EHLİYETİ İPTAL EDİLENLER NASIL GERİALABİLECEK?

  • Kuralları ihlal ederek aday sürücü belgesi iptal edilen kişilerin yeniden direksiyon başına geçebilmesi için zorlu bir süreci en baştan tamamlamaları gerekecek. Ehliyetini geri almak isteyenlerin yerine getirmesi gereken zorunlu şartlar şunlar:
  • Sürücü belgesinin iptali veya geçici geri alınması nedeniyle belirlenen "bekleme süresinin" tamamen dolmuş olması.
  • Kanun kapsamında yazılan idari para cezalarının tamamının eksiksiz ödenmiş olması.
  • Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinden geçilerek, "sürücülüğe engel bir durumun bulunmadığını" gösterir sağlık raporunun alınması.
  • Tüm bu şartlar sağlandıktan ve belgeler ibraz edildikten sonra yeniden bir sürücü kursuna kayıt olunması ve sınavlarda başarılı olarak baştan "motorlu taşıt sürücüsü sertifikası" alınması.

AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ehliyetler için yeni düzenleme! AYM iptal etmişti, tekrar Meclis'e sunuldu - Son Dakika

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