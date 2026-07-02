Ayşe Tokyaz Cinayeti Davası 9 Eylüle Ertelendi - Son Dakika
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Ayşe Tokyaz Cinayeti Davası 9 Eylüle Ertelendi

02.07.2026 17:45
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Küçükçekmece'de öldürülen Ayşe Tokyaz'ın davası, sanıkların tutukluluk hallerinin devamıyla ertelendi.

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin dava 9 Eylül tarihine erteledi.

Küçükçekmece'de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu bir kısım tutuklu sanık ile 2 müşteki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. 4'ü tutuklu 1'i tutuksuz sanık ile müşteki Esra Tokyaz ve tarafların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma ertelendi

Cumhuriyet Savcısının esasa ilişkin mütalaası sonrası ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 9 Eylül tarihine erteledi. Gelecek celse mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

İddianameden:

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ayşe Tokyaz 'maktul', ikiz kardeşi Esra Tokyaz 'müşteki', zanlı Cemil Koç'un (38) da aralarında bulunduğu 9 şahıs 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, müşteki Esra Tokyaz'ın olay günü Küçükçekmece Halkalı Polis Merkezine gelerek ifade verdiği, ifadesinde ise kız kardeşi Ayşe Tokyaz ile görüntülü konuştuğu, görüşme sırasında kardeşinin yüzü ve ağzında morluklar olduğu, kanlar içinde kaldığı, Ayşe'nin Esra'ya Cemil Koç tarafından darp edildiğini söylediği, bulunduğu adresi kardeşiyle paylaştığı, Esra Tokyaz'ın verilen adrese kardeşini görmeye gittiği ve kapıyı Cemil Koç'un açtığı belirtildi. Cemil Koç'un Esra Tokyaz'a kardeşinin orada bulunmadığını söylediği, bunun üzerine Esra Tokyaz'ın 3 gün boyunca Ayşe Tokyaz'ı aradığı, bulamaması üzerine durumu polise bildirdiği, Cemil Koç'tan kardeşini darp ettiği ve alıkoyduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

ATK raporu tespiti: Tokyaz'ın vücudunda kokain maddeleri belirlendi

Adli Tıp Kurumu (ATK) İstanbul Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporu da iddianamede yer aldı. Raporda, Ayşe Tokyaz'ın vücudunda kokain maddelerinin çeşitlerinin bulunduğu, safra kesesi ve idrarında ise uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin olduğu, vücut sıvılarında uyarıcı madde metaloitleri tespit edilen maktul Ayşe Tokyaz'ın ölümünün künt kafa travmasına bağlı nazal kemik kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğunun tespit edildiği, beyin kanaması geçirdiği, giysisinde kan lekesinin tespit edildiği, kafatası ve alt dudağında darp edildiği bulgularının olduğu aktarıldı.

Cemil Koç ve ona yardım eden sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Oğuz Kal'ın zanlı Cemil Koç'un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Küçükçekmece, Uyuşturucu, Politika, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayşe Tokyaz Cinayeti Davası 9 Eylüle Ertelendi - Son Dakika

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