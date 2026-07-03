Adana'da Altın Cüzdanı Çalındı - Son Dakika
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Adana'da Altın Cüzdanı Çalındı

03.07.2026 10:28
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Suriye uyruklu kadın, pazarda karpuz alırken 400 gram altın dolu cüzdanını çaldırdı.

Adana'da pazara alışverişe giden Suriyeli bir kadın, evde çalınmasından korktuğu için yanında taşıdığı 400 gram altını hırsıza kaptırdı. Suriye'de ev yaptırmak için 17 yılda biriktirdikleri altınların çalındığını söyleyen kadın, gözyaşlarına boğuldu.

EVDE BIRAKMAYA KORKTU, PAZARDA ÇALDIRDI

Olay, geçen pazar günü akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak 17 yıl önce Adana'ya yerleşen 37 yaşındaki Meryem El Muhammed, mobilyacı eşiyle birlikte yıllar içinde 400 gram altın biriktirdi. Ailesiyle birlikte gelecek ay Suriye'ye dönmeyi planlayan kadın, savaşta yıkılan evlerinin yerine yeni bir ev yaptırmak için biriktirdikleri altınları evde çalınır korkusuyla sürekli yanında taşıyordu.

KARPUZ SEÇERKEN SARILIP CÜZDANINI ALDI

Pazarda alışveriş yaptığı sırada karpuz seçen kadının yanına yaklaşan bir kadın, iddiaya göre Meryem El Muhammed'e sarıldı. O sırada çantasındaki altın dolu cüzdanı alan şüpheli hızla uzaklaştı.

Bir süre sonra pazarcıya ödeme yapmak için çantasını açan El Muhammed, altınların bulunduğu cüzdanın yerinde olmadığını fark edince büyük şok yaşadı. Kadın, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekiplerin, Meryem El Muhammed'in tarif ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

"17 YILLIK BİRİKİMİMİZ GİTTİ"

Yaşadığı olayın ardından gözyaşlarını tutamayan Meryem El Muhammed, gelecek ay Suriye'ye dönmeyi planladıklarını belirterek şöyle konuştu: "Pazara alışveriş için gittim. Karpuz seçerken bir kadın geldi ve bana sarıldı. O anda hiç fark etmedim, çantamdaki altın dolu cüzdanı almış. O altınlar bizim 17 yıllık birikimimizdi. Suriye'deki savaşta evimiz yıkıldı. Oraya gidip ev yaptıracaktık. Gelecek ay Suriye'ye dönecektik ama bu olay başımıza geldi. Altınları evde çalınır korkusuyla yanımda taşıyordum, pazarda çaldırdım. Bir an önce bulunmasını istiyorum."

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Suriye, Polis, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Altın Cüzdanı Çalındı - Son Dakika

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