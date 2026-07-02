Ganalı şaman Nana Bonsam’ın, İngiliz yıldız Harry Kane’e büyü yaptığını ve Gana maçında kötü oynayacağını iddia etmesi futbol dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.
Harry Kane, Gana karşısında etkisiz bir performans sergilemiş ve takımı da sahadan istediği sonuçla ayrılamamıştı. Nana Bonsam, Gana- İngiltere maçının ardından bir açıklama daha yaparak Kane üzerindeki büyüyü kaldırdığını söyledi ve "Kane'i serbest bırakıyorum, böylece İngiltere'nin bir sonraki maçında gol atabilecek." dedi.
Gözlerin çevrildiği Harry Kane, büyünün bozulmasının ardından çıktığı ilk karşılaşmada adeta küllerinden doğdu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atan yıldız forvet, rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Takımını 2-1’lik galibiyete taşıyan Kane, ülkesini üst tura uçurarak şamanın iddialarını bir kez daha manşetlere taşıdı.
Son Dakika › Dünya Kupası › ''Üzerindeki büyüyü kaldırıyorum'' demişti! Kane, çıktığı ilk maçta şov yaptı - Son Dakika
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