Çatalca'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp kaçtı - Son Dakika
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Çatalca'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp kaçtı

02.07.2026 17:38  Güncelleme: 17:39
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Çatalca'da bir millet bahçesinde boşanma aşamasındaki eşiyle buluşan Adil Beysi, çıkan tartışmada Damla Beysi'yi boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı ve kaçtı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çatalca'da bir millet bahçesinde boşanma aşamasındaki eşiyle buluşan Adil Beysi, çıkan tartışmada Damla Beysi'yi boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı ve kaçtı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GENÇ KADIN KANLAR İÇİNDE KALDI

Olay, saat 13.40 sıralarında Çatalca Kaleiçi Mahallesi'ndeki millet bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki Adil Beysi ile eşi Damla Beysi konuşmak için parkta buluştu. Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Adil Beysi, yanında bulunan bıçakla eşi Damla Beysi'yi boğazından yaraladı. Saldırının ardından çevrede bulunanlar şüpheliyi yakalamaya çalıştı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Adil Beysi, kaçarak ormanlık alana girip uzaklaştı. Yaralanan Damla Beysi'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Bir kişi tişörtünü çıkararak kadının boğazına tampon uygularken, olay yerinin yakınındaki zabıta personeli de ilk müdahaleye destek verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Damla Beysi ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının bilincinin açık olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan, şüphelinin saldırının ardından kaçtığı anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatalca'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp kaçtı - Son Dakika

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