"Kilolarca altın buhar oldu" iddiasına İsmailağa Cemaati'nden yalanlama - Son Dakika
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"Kilolarca altın buhar oldu" iddiasına İsmailağa Cemaati'nden yalanlama

"Kilolarca altın buhar oldu" iddiasına İsmailağa Cemaati\'nden yalanlama
02.07.2026 00:07
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İstanbul Fatih'teki bir kuyumcunun, piyasadan topladığı yarım tona yakın altınla kayıplara karıştığı, mağdurlar arasında İsmailağa Cemaati'ne yakın vakıfların da olduğu iddiasına ilişkin açıklama geldi. İsmailağa Cemaati, iddiaları yalanladı.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, Fatih Çarşamba'daki bir kuyumcu işletmesiyle ilgili asılsız haberler yapıldığını belirterek, iddiaların gerçek dışı olduğunu ve hukuki işlem başlatıldığını açıkladı.

İSMAİLAĞA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, Fatih Çarşamba'da faaliyet gösteren bir kuyumcu işletmesiyle ilgili bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Vakıftan yapılan açıklamada, son günlerde Fatih Çarşamba'da faaliyet gösteren bir kuyumcu işletmesiyle ilgili yaşanan gelişmelerin bahane edilerek, İsmailağa camiasına bağlı bazı vakıf ve derneklerin bu işletmeye yatırım yaptığı, altın emanet ettiği ve maddi zarara uğradığı yönünde asılsız haberlerin kamuoyuna servis edildiği belirtildi.

"TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Açıklamada, "Özellikle son yıllarda camiamıza karşı gerçek dışı ithamları ortaya atan belirli şahıs ve çevrelerin sosyal medya ve çeşitli mecralarda yoğun şekilde dile getirdiği görülen bu iddialar tamamen gerçek dışı olup, iftiradan ibarettir." ifadeleri kullanıldı.

Hiçbir araştırma ve teyide dayanmayan bu haberlerin kamuoyuna doğruymuş gibi aktarılmasının, toplumun yanlış bilgilendirmesine neden olduğu belirtilen açıklamada, "Camiamızın itibarını zedelemeye yönelik, kamuoyunu yanıltan bu tür gerçek dışı söylemler toplumda gereksiz tartışma, kutuplaşma ve provokasyona zemin hazırlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle dünyanın farklı bölgelerinden alimlerin katılımıyla düzenlediğimiz uluslararası 2 önemli icazet merasiminin vesile olduğu teveccüh ortamını gölgeleme amacıyla ortaya atıldığı anlaşılan gerçeğe aykırı isnat ve paylaşımlarla ilgili, gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Camiamızı itibarsızlaştırmaya yönelik bu sürecin sorumluları hakkında kanundan doğan tüm haklarımız kararlılıkla takip edilecektir."

Kaynak: AA

İsmailağa Camii, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kilolarca altın buhar oldu' iddiasına İsmailağa Cemaati'nden yalanlama - Son Dakika

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