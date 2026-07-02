Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Venezuela'daki görüntüler dehşet yarattı - Son Dakika
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Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Venezuela'daki görüntüler dehşet yarattı

02.07.2026 17:15
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Venezuela'da yaşanan depremlerin ardından gökyüzünü kaplayan kan kırmızısı renk, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Uzmanlar, olayın doğal nedenlerle oluştuğunu belirtti.

Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından gökyüzünü kaplayan kan kırmızısı renk, hem ülke genelinde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Başkent Caracas'ta gün batımı sırasında çekilen görüntülerde gökyüzünün adeta kıpkırmızı bir örtüyle kaplandığı görülürken, birçok kişi bu olağanüstü manzarayı kısa süre önce yaşanan büyük felaketle ilişkilendirdi.

24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki güçlü deprem, Venezuela'nın kuzey kesimlerinde büyük yıkıma neden oldu. Özellikle La Guaira eyaletinde çok sayıda bina yerle bir olurken, resmi açıklamalara göre en az 2 bin 300 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında hâlâ on binlerce kişinin bulunduğu tahmin edilirken, arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışını sürdürüyor.

Kan Kırmızısı Gökyüzü Endişe Yarattı

Depremlerin ardından Caracas semalarında görülen yoğun kırmızı renkli gün batımı sosyal medyada hızla yayıldı. Kısa sürede milyonlarca kez görüntülenen fotoğraflar, bazı kullanıcılar tarafından İncil'de geçen kıyamet alametleriyle ilişkilendirildi.

Özellikle Joel Kitabı'nın 2:30-31 ayetlerine atıfta bulunan bazı sosyal medya kullanıcıları, gökyüzündeki kırmızı rengin ilahi bir uyarı olabileceğini öne sürdü. Söz konusu ayetlerde gökyüzünde ateş, duman ve kan görüntülerinin ortaya çıkacağı, güneşin karanlığa, ayın ise kana dönüşeceği ifadeleri yer alıyor.

Bu yorumlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, bazı kullanıcılar yaşanan olayın sıradan bir doğa olayı olmadığını savundu.

Uzmanlardan Bilimsel Açıklama Geldi

Ancak meteoroloji ve atmosfer uzmanları, ortaya çıkan görüntülerin tamamen doğal nedenlerle oluştuğunu belirtti.

Uzmanlara göre "Candilazo" adı verilen atmosfer olayı sırasında güneş ışınları, atmosferde bulunan yoğun toz parçacıklarıyla etkileşime girerek gökyüzünün kırmızı ve turuncunun koyu tonlarına bürünmesine neden oluyor.

Ayrıca bu dönemde Sahra Çölü'nden Karayipler ve Güney Amerika'nın kuzeyine doğru taşınan yoğun toz bulutlarının da bu etkide önemli rol oynadığı ifade edildi. Uzmanlar, gün doğumu ve gün batımı sırasında görülen bu renk değişiminin doğa olaylarının bir sonucu olduğunu ve depremle doğrudan bağlantısının bulunmadığını vurguladı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Öte yandan ülkede yaşanan deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Birleşmiş Milletler'in artan can kaybı nedeniyle bölgeye binlerce ceset torbası gönderdiği belirtilirken, ekipler enkaz altında yaşam belirtisi bulabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Son günlerde enkaz altında hayatını kaybeden eski Florida Güzeli Skarlent Rodríguez ile erkek arkadaşının aynı noktada yan yana bulunması ülkede büyük üzüntü yarattı. Aileleri yaptıkları açıklamada, çiftin son ana kadar birlikte olduğunu belirterek yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu ifade etti.

Mucize Kurtuluş Umut Oldu

Tüm acı gelişmelere rağmen ülkede umut veren haberler de geliyor.

Depremden altı gün sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Klieber Moran, felaketin simge isimlerinden biri haline geldi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun durumunun iyi olduğu açıklandı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, kurtarma anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, küçük çocuğun hayatta kalmasının tüm ülke için umut kaynağı olduğunu söyledi.

Uzmanlar ise yaşanan trajedinin ardından sosyal medyada yayılan komplo teorilerine karşı vatandaşların yalnızca resmi kurumların ve bilim insanlarının yaptığı açıklamalara itibar etmesi gerektiğini belirtiyor. Kızıl gökyüzü görüntüleri her ne kadar birçok kişide endişe uyandırsa da bilimsel verilere göre bunun, atmosfer koşulları ve Sahra'dan taşınan yoğun toz bulutlarının oluşturduğu doğal bir meteorolojik olay olduğu ifade ediliyor.

Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Venezuela'daki görüntüler dehşet yarattı
Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Venezuela'daki görüntüler dehşet yarattı
Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Venezuela'daki görüntüler dehşet yarattı
Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Venezuela'daki görüntüler dehşet yarattı

Venezuela, Son Dakika

Son Dakika Venezuela Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Venezuela'daki görüntüler dehşet yarattı - Son Dakika

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