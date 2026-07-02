Galatasaray forması giyen 23 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş, kariyerinde radikal bir değişikliğe imza atıyor.
HT Spor'un haberine göre; A Milli Takım'a seçilemeyen Kazımcan Karataş, Kuzey Makedonya Milli Takımı'ndan gelen daveti kabul etti.
Daha önce Türkiye’nin U-17, U-19 ve U-21 alt yaş kategorilerinde başarıyla ay-yıldızlı formayı terleten genç savunmacı, A takım düzeyindeki tercihini Kuzey Makedonya’dan yana kullandı. Verilen bu kararın Kuzey Makedonya cephesinde büyük bir sevinçle karşılandığı belirtildi. Kazımcan Karataş'ın n yakın zamanda yeni milli takımıyla ilk kampına katılması ve resmi maçlarda sahaya çıkması bekleniyor.
Son Dakika › Dünya Kupası › Kazımcan Karataş Türk Milli Takımı'nı seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)