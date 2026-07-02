Venezuela\'da 8 gün sonra deprem enkazından kurtuluş

Venezuela'da 43 yaşındaki bir kişi, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından 8 gün sonra enkaz altından sağ çıkarıldı.

AVM ENKAZINDAN GÜNLER SONRA ÇIKARILDI

Ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ekipleri, La Guaira kasabasında Hernan Alberto Gil Flores'in güvenlik görevlisi olarak çalıştığı alışveriş merkezinin enkazı altında olduğunu 28 Haziran'da tespit etti. Çeşitli ülkelerden arama kurtarma ekipleri, 3 gün boyunca açılan dar alandan Gil'e su ve sıvı gıda gönderirken, kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

Günlerdir etkili olan yağışlar ve artçı depremlerin yol açtığı zorlu koşullarda sürdürülen çalışmalar sonucunda Gil, depremlerden 8 gün sonra enkazdan kurtarıldı.

VENEZUELA'DA İKİ BÜYÜK DEPREM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiği bildirilmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.