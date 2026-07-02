Parkta tartışan çocuğu kazmayla dövdü - Son Dakika
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Parkta tartışan çocuğu kazmayla dövdü

02.07.2026 16:41  Güncelleme: 16:43
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Konya'da parkta başka çocuklarla tartışan 10 yaşındaki M.A.A., babasının amcası H.A. tarafından kazma ile öldüresiye dövüldü. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi. H.A. gözaltına alınmasına rağmen adli kontrolle serbest bırakıldı.

Konya'da parkta tartıştığı çocuklar yüzünden babasının amcası H.A. tarafından kazmayla öldüresiye dövülen 10 yaşındaki M.A.A.'nın görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan H.A., mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM" DEYİP DÖVDÜ

Olay, Karatay ilçesinde bir evde meydana geldi. M.A.A., parkta başka çocuklarla tartıştığı iddiasıyla babasının amcası H.A. tarafından dövüldü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde elinde kazma olan H.A., kolundan tuttuğu M.A.A.'yı yere doğru itekleyip, havaya kaldırıyor. Bu sırada başı yer çarpan M.A.A. da başını tutuyor. "Seni öldürürüm" diyerek havaya kaldırdığı çocuğu yere fırlatan H.A., ardından M.A.A.'ya tokat atıyor. Korkan M.A.A. da "Tamam" diyerek cevap veriyor.

Parkta tartışan çocuğu kazmayla dövdü

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Görüntülerin medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.A.A.'ya şiddet uygulayan H.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Şiddete uğrayan M.A.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Çocuk, Konya, Suç, Son Dakika

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