Geleceğin teknolojisi olarak görülen insansı robotlar, şaşırtmaya devam ediyor.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, futbol hünerlerini sergilemek isteyen bir robot, kaleye sert bir şut çekmeye çalıştı. Ancak vuruş anında dengesini kaybeden robot, talihsiz bir şekilde yere kapaklanarak adeta kendini sakatladı.
Mekanik aksamında hasar oluşan robotun o anları, yapay zekanın fiziksel dünyayla imtihanını eğlenceli ve düşündürücü bir şekilde gözler önüne serdi. Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.
Son Dakika › Spor › Şut çekmek isteyen robot kendisini sakatladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?