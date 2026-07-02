Beklenen an geldi çatıt! 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beklenen an geldi çatıt! 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor

Beklenen an geldi çatıt! 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor
02.07.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk güreşinin en köklü organizasyonu 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yarın Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak. Dev heyecan 3 gün sürecek. 40 başpehlivanın mücadele edeceği organizasyonda başpehlivanlık güreşleri cumartesi günü başlayacak, şampiyon pazar günü belli olacak.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yarın minik boy pehlivanların çayıra çıkmasıyla başlayacak.

KIRKPINAR İÇİN GERİ SAYIM 

Sarayiçi'ndeki Kırkpınar Er Meydanı'nda düzenlenecek güreşlere 40'ı başpehlivan olmak üzere 840 pehlivan katılacak. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar; minik 1, minik 2, minik 3, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde mücadele verecek.

AĞA KARŞILAŞAMASI YAPILACAK

Yarın aynı zamanda güreşlerin kültürel seremonileri de gerçekleştirilecek.

Ağalık ihalesini 40 milyon 664 bin 665 lira ile kazanan Güreş Ağası Ufuk Özünlü, Selimiye Meydanı'nda Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan tarafından karşılanacak, ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılacak.

Pehlivanlar Mezarlığı'nda devam edecek törende, Adalı Halil ve Kara Emin'in kabirleri başında dua edilecek. Öğle vakti Edirne Eski Camisi'nde mevlit okutulacak.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri resmi açılış programı ise saat 18.00'de Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu tarafından göndere bayrak çekilmesi sonrası protokol konuşmaları yapılıp geçit töreni tertip edilecek.

BAŞPEHLİVAN GÜREŞLERİ CUMARTESİ BAŞLAYACAK

Başpehlivanlık güreşlerinde ilk 32 müsabakaları yarın yapılacak. Ligde 25 ile 32 sırasındaki pehlivanların yer aldığı 4. torba ile ilave 8 başpehlivanın yer aldığı 5. torba eşleşecek. Rakibini yenen 8 başpehlivan 32'ye kalarak birinci tur müsabakalarına katılma vizesi alacak. Başpehlivanlar, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk turunu 4 Temmuz Cumartesi saat 13.30'dan itibaren gerçekleştirecek.

Organizasyonun tamamlanacağı 5 Temmuz Pazar günü ise diğer boy güreşlerinin yanı sıra başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final güreşleri, ağalık ihalesi ile kapanış töreni icra edilecek.

Beklenen an geldi çatıt! 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor

BİLET FİYATLARI

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri 1400 ile 2 bin 600 lira arasında satışa sunuldu. İlk gün güreşlerinin ücretsiz izlenebileceği Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilet fiyatları, 4 Temmuz Cumartesi gününe denk gelen ikinci gün için birinci kademe 1750 lira, ikinci kademe 1400 lira olarak belirlendi. Final güreşinin de yer aldığı 5 Temmuz Pazar günkü organizasyonu izlemek isteyenler, birinci kademe için 2 bin 600, ikinci kademe için 1750 lira ödeyecek.

DAİMİ ALTIN KEMER

Üç kez ardıl olarak başpehlivan olana geri alınmamak üzere verilen altın kemer için bu şartları taşıyan başpehlivan bulunmuyor.

Ancak bu yıl değişen müsabaka talimatnamesine göre ardıl olma şartı aranmaksızın 5 kez başpehlivan olanın da altın kemeri kuşanacağı kural gereği birincilik elde etmeleri durumunda 4'er kez Türkiye'nin başpehlivanı ünvanı bulunan Recep Kara ya da Ali Gürbüz kemer sahibi olabilir. Altın kemerin daimi sahibi en son 1997 yılında çayırın efsanelerinden Ahmet Taşçı olmuştu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son yıllarda şampiyon olan başpehlivanlar şunlar:

  • 2009: Mehmet Yeşil Yeşil
  • 2010: Mehmet Yeşil Yeşil
  • 2011: Ali Gürbüz
  • 2012: Ali Gürbüz
  • 2013: İsmail Balaban
  • 2014: Fatih Atlı
  • 2015: Orhan Okulu
  • 2016: Recep Kara
  • 2017: İsmail Balaban
  • 2018: Orhan Okulu
  • 2019: Ali Gürbüz
  • 2020: Salgın nedeniyle yapılamadı.
  • 2021: Ali Gürbüz
  • 2022: Mustafa Taş
  • 2023: Yusuf Can Zeybek
  • 2024: Yusuf Can Zeybek
  • 2025: Orhan Okulu
Beklenen an geldi çatıt! 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor

BAŞPEHLİVANA 1 MİLYON 655 BİN LİRA ÖDÜL

Edirne Belediyesi, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye girecek pehlivanlara verilecek ödülleri açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başpehlivanlık kategorisinde birinci olan güreşçi 1 milyon 655 bin lira ödül alacak. İkinciye 750 bin, yarı finalde elenen iki pehlivana ise 380'er bin lira verilecek.

Başaltı boyunda birincilik ödülü 225 bin, büyük orta boyda 125 bin, küçük orta büyük boyda 82 bin 500, küçük orta küçük boyda ise 55 bin lira olarak belirlendi. Diğer boylarda da dereceye giren pehlivanlara çeşitli miktarlarda ödüller verilecek. En iyi peşrev ödülü ise 16 bin lira olacak.

KIRKPINAR TARİHİ

Tarihi kaynaklara göre Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıcı, Rumeli'nin fethini gerçekleştiren akıncıların öncü kuvvetlerini oluşturan 40 namlı askerin, mola zamanlarında hem eğlenmek hem de kuvvetten düşmemek için bir anlamda idman saydıkları güreşe tutuşmalarına dayanıyor.

Şu anda Yunanistan'ın topraklarında kalan Simavna'da (Samona) mola sırasında Ali ve Selim adındaki iki kardeş, saatlerce güreşmesine rağmen yenişemez. Israrla birbirlerini kündeye getirmek üzere yaptıkları mücadelede her ikisi de oldukları yerde canlarını verir.

Akıncılar, iki kardeşi bir söğüt ağacının altına defnedip, vazifeleri gereği yollarına devam eder. Yıllar sonra akıncılar, arkadaşlarının mezarını ziyaret için gittiklerinde, iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde bir pınar görürler ve burası artık "Kırkpınar" olarak anılır.

Edirne'yi fetheden 1. Murat'ın güreşçiler tekkesi kurması sonrası, dönemin başkenti olan bu şehirde her yıl güreş yapılması gelenek haline gelir.

Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan organizasyon, geçmişte Kırkpınar ağaları tarafından düzenlenirken, 1946 yılından bu yana Edirne Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştiriliyor.

Kırkpınar, Cumartesi, Edirne, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beklenen an geldi çatıt! 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
Kaptan gemisini kurtardı İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı Kaptan gemisini kurtardı! İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı
Yunanistan’da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı Yunanistan'da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
New York’ta metrelerce yükseklikte eylem Empire State binasının tepesine çıktılar New York'ta metrelerce yükseklikte eylem! Empire State binasının tepesine çıktılar
Bakan Yumaklı’dan elini öpmek isteyen çocuğa esprili cevap Bakan Yumaklı'dan elini öpmek isteyen çocuğa esprili cevap
Elenmelerine rağmen tüm dünya onları alkışlıyor Elenmelerine rağmen tüm dünya onları alkışlıyor
Yaşlı kadını öldürüp altınlarını çalan zanlı bina görevlisi çıktı Yaşlı kadını öldürüp altınlarını çalan zanlı bina görevlisi çıktı
Galatasaray’dan Bruno Fernandes için tarihi teklif hazırlığı Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif hazırlığı
Şam’ı gezen kadın turiste taciz şoku Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku
Yerli Camavinga, Gürsu’da Yerli Camavinga, Gürsu’da
Türk futbolunun tarihi kulübü, ’’Artık yorulduk’’ diyerek ligden çekildi Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' diyerek ligden çekildi
Osman Gazi’nin miğferi ABD’de ortaya çıktı Osman Gazi'nin miğferi ABD'de ortaya çıktı
İmzayı attı İşte Efecan Karaca’nın yeni takımı İmzayı attı! İşte Efecan Karaca'nın yeni takımı
Orkun Kökçü’den milli takım dönüşü flaş karar Orkun Kökçü'den milli takım dönüşü flaş karar
İzmir’de yediemin otoparkında yangın: 50 motosiklet ve 12 araç yandı İzmir'de yediemin otoparkında yangın: 50 motosiklet ve 12 araç yandı
Brezilyalı taraftarlar Dünya Kupası’nı ’’Macarena’’ ile salladı Brezilyalı taraftarlar Dünya Kupası'nı ''Macarena'' ile salladı
Raketinde Filistin, kortta güç Zeynep Sönmez Wimbledon’a damga vurdu Raketinde Filistin, kortta güç! Zeynep Sönmez Wimbledon'a damga vurdu
Atletico Madrid’den Fenerbahçe’ye Lookman’dan sonra bir çalım daha Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Lookman'dan sonra bir çalım daha
Zakkum yedikten sonra fenalaştı Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Şam’da bir kafede patlama: En az 5 ölü, 16 yaralı Şam'da bir kafede patlama: En az 5 ölü, 16 yaralı

17:59
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
17:50
Kazımcan Karataş Türk Milli Takımı’nı seçmedi İşte formasını giyeceği ülke
Kazımcan Karataş Türk Milli Takımı'nı seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke
16:41
10 yaşındaki çocuğu dövdü, adli kontrolle serbest kaldı
10 yaşındaki çocuğu dövdü, adli kontrolle serbest kaldı
16:37
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
16:01
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
15:28
Şam’da bir kafede patlama: En az 5 ölü, 16 yaralı
Şam'da bir kafede patlama: En az 5 ölü, 16 yaralı
15:06
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti
Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
14:47
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
14:40
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
14:37
Türkiye’yi ayağa kaldıracak görüntü Savunmasız çocuğu darp etti
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti
14:20
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
14:13
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek Ama tek bir şartı var
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var
14:02
40 yıl sonra bir ilk Japonya’dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
13:41
Arjantin Miami’de dedektörle arandı, Messi’nin verdiği tepki gündem oldu
Arjantin Miami'de dedektörle arandı, Messi'nin verdiği tepki gündem oldu
12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
12:21
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar FETÖ’cüler için özel önlem var
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var
11:16
Yetenek Sizsiniz ile tanınmıştı Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı
Yetenek Sizsiniz ile tanınmıştı! Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 18:28:59. #7.12#
SON DAKİKA: Beklenen an geldi çatıt! 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.