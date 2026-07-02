Trabzonspor, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe’nin geçici transferi konusunda İsviçre’nin köklü ekiplerinden Basel ile anlaşma sağladı.
Belçikalı genç futbolcu, satın alma opsiyonuyla birlikte Basel'e kiralandı. Transfer, İsviçre temsilcisinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla futbol kamuoyuna duyuruldu.
Belçika'nın alt yaş milli takımlarında da boy gösteren Olaigbe, geride bıraktığımız sezonda Süper Lig takımlarından Konyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.
İmzaların atılmasının ardından heyecanını dile getiren Kazeem Olaigbe, "FC Basel, çok köklü bir geçmişe sahip, büyük bir kulüp. Ayrıca genç oyuncuların gelişimine sunduğu katkıyla da biliniyor. Sahip olduğum teknik ve yaratıcılıkla takımıma gol ve asist yollarıyla katkı sağlamayı hedefliyorum. Stadyumumuz Joggeli'de taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum.'' dedi.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'da Olaigbe ile yollar ayrıldı, yeni takımına imzayı attı - Son Dakika
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