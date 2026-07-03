Kars'ta İranlı kuryenin iç bedeninden 571 gram metamfetamin çıktı

Kars'ta narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen İran uyruklu bir kurye yakalandı. Şahsın iç beden muayenesinde 76 parça halinde toplam 571,91 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kuryelere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan denetimlerde bir yolcu otobüsünde seyahat eden İran uyruklu Pouya Hajıhassanı (29) şüphe üzerine gözaltına alındı.

Pouya Hajıhassanı'nın hastanede yapılan iç beden muayenesinde, yuttuğu tespit edilen 76 kapsül halinde toplam 571,91 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı mücadelenin kararlılıkla ve etkin bir şekilde sürdürüleceği belirtildi. - KARS