Gözaltına alınan tacizci kadınla ilgili yeni detay ortaya çıktı

İstanbul'da iş yerlerini dolaşarak "Öğrenciyim, kolonya satıyorum" diyerek içeri giren bir kadının erkek çalışanları taciz ettiği anlar güvenlik kamerası görüntüleriyle gündeme geldi.

İlk olarak Ümraniye'de ortaya çıkan olayın ardından aynı kadının İstanbul'un farklı ilçelerindeki iş yerlerine de giderek benzer davranışlarda bulunduğu görüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin erkek çalışanlara yaklaşarak fiziksel temasta bulunmaya çalıştığı, çalışanların ise "Dokunma bana", "Dışarı çıkar mısın?" diyerek tepki gösterdiği anlar yer aldı.

"KOLONYA SATIYORUM" DİYEREK İŞ YERLERİNE GİRİYORDU

Z.E.'nin iş yerlerine "Öğrenciyim, harçlığımı çıkarmak için kolonya satıyorum" diyerek girdiği, çalışanlarla sohbet etmeye çalıştıktan sonra fiziksel temasta bulunduğu görüldü.

Mağdur esnafların ifadelerine göre, ürün satın almak istemeyen çalışanlara yaklaşan şüpheli, reddedildiğinde saldırgan tavırlar sergiliyor, bazı iş yerlerinde hakaret ediyor ve çalışanların üzerine yürüyordu.

Z.E.'nin son olarak İkitelli'deki bir işletmeye gittiği, burada da erkek çalışanla fiziksel temasta bulunmaya çalıştığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çalışanın mesafesini korumaya çalıştığı, Z.E.'nin ise hakaret ederek iş yerinden ayrıldığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Farklı ilçelerde peş peşe yaşanan olayların ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Kimliği belirlenen 30 yaşındaki Z.E. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemler sürüyor.

EMNİYETTEN YENİ DETAY: BİPOLAR BOZUKLUK TANISI BULUNUYOR

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Z.E.'nin bipolar bozukluk tanısı bulunduğu belirtildi. Bipolar bozukluk; kişinin ruh halinde, enerji düzeyinde, aktivite seviyesinde ve konsantrasyonunda belirgin değişimlere yol açabilen kronik bir psikiyatrik rahatsızlık olarak tanımlanıyor. Bu bilginin soruşturma kapsamında değerlendirildiği öğrenilirken, olaylara ilişkin adli süreç devam ediyor.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Z.E.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından adli sürece ilişkin kararın savcılık tarafından verilmesi bekleniyor.