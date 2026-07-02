Mudanya\'da Kadın Cinayeti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kadın, evinde kesici aletle öldürülmüş halde bulundu.

Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan yürüme engelli Ali Karaca (82), bir süre balkonda bulunduktan sonra tekerlekli sandalyesiyle içeri girdi.

Bu sırada eşi Faize Karaca'yı (77) evin içinde kanlar içinde gören Ali Karaca, yeniden balkona çıkarak komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, boğazı kesilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Karaca'nın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada Faize Karaca'nın altınlarının da çalındığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.