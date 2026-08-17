Çorum FK'den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum FK'den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek

Çorum FK\'den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı mücadelede üzerindeki sarı-lacivertli forması çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim hayatı boyunca okul masraflarını karşılayacak. Balçık ayrıca, minik taraftarı sezon boyunca kulübün maçlarında ağırlayacak.

Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık'ın, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçta üzerindeki sarı-lacivertli forması çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim hayatı boyunca okul masraflarını karşılayacağı, ayrıca sezon boyunca kulübün maçlarında ağırlayacağı bildirildi.

ÇORUM FK'DEN MİNİK TARAFTARA BÜYÜK JEST

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Göktuğ ve ailesinin Çorum'un Sungurlu ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Balçık'ın Göktuğ'un ailesiyle iletişime geçerek geçmiş olsun dileklerini ilettiği aktarılarak şu ifadelere yer verildi:

"Çorum'un Sungurlu ilçesinden olduğu öğrenilen Göktuğ ile yakından ilgilenen başkanımız Savaş Balçık, minik taraftarımızı sezon boyunca ARCA Çorum FK'nin tüm iç saha ve deplasman maçlarında misafirimiz olarak ağırlayacaklarını ifade etti. Başkanımız ayrıca Göktuğ'un eğitim hayatı boyunca tüm okul masraflarının ARCA Çorum FK tarafından karşılanacağını belirterek 'Göktuğ artık bizim de evladımızdır. Bundan sonra onun eğitimi bize aittir.' mesajını verdi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balçık, çocukların tuttukları takımın formasını özgürce giyebilmesi, tribün heyecanını yaşayabilmesi ve futbol sevgisini güzel hatıralarla büyütebilmesi gerektiğini vurguladı.

Çorum FK'den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek

Rekabetin çocukların mutluluğunun önüne geçtiği hiçbir anlayışın Türk futbolunda yerinin olmaması gerektiğini belirten Balçık, şunları kaydetti:

"Biz ARCA Çorum FK olarak rakiplerimizi yalnızca sahadaki mücadelemizin bir parçası değil, Türk futbolunu birlikte büyüttüğümüz dostlarımız olarak görüyoruz. Süper Lig'deki bütün kulüplerimiz bizim için kıymetlidir. Futbolun ahlaki değerlerinde buluşmak hepimizin sorumluluğudur. Göktuğ artık bizim evladımızdır. Eğitim hayatı boyunca tüm okul masrafları tarafımızca karşılanacaktır. Bundan sonra Göktuğ'un eğitimi bize aittir. Onun yüzündeki tebessümü korumak ve futbol sevgisini güzel hatıralarla büyütmesine katkı sağlamak bizim için bir görevdir. Rekabet sahada, dostluk her yerde olsun."

Balçık, futbolun çocuklar için sevgi, kardeşlik, heyecan ve güzel anılarla özdeşleşmesi gerektiğine inandıklarını kaydederek Göktuğ'a eğitim hayatında başarılar diledi.

Çorum FK'den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek
Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK'den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Orhan Demiral Orhan Demiral:
    Babaya ceza yok mu.!? 0 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    baba fener bahçeliyim diyememiş çocuğukullanmış alooo kime ödül 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi Irak'ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi
Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı
İran’dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül İran'dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül
Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı
İran Hamaney’in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı İran Hamaney'in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
Kayserispor’dan kusursuz başlangıç Sivasspor’u devirdi, 2’de 2 yaptı Kayserispor'dan kusursuz başlangıç! Sivasspor'u devirdi, 2'de 2 yaptı

19:32
Galatasaray’dan Amedspor’a transfer
Galatasaray'dan Amedspor'a transfer
19:20
Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı
Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı
19:00
İmzayı attı Batshuayi’nin yeni takımı çok sürpriz
İmzayı attı! Batshuayi'nin yeni takımı çok sürpriz
18:48
Ederson sonunda muradına eriyor
Ederson sonunda muradına eriyor
18:44
4 yeni nesil suç örgütüne soruşturma Bakan Gürlek: 818 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu
4 yeni nesil suç örgütüne soruşturma! Bakan Gürlek: 818 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu
18:24
’Ege’nin Maldivleri’ olarak bilinen Kalem Adası’nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
18:03
Rusya’da akaryakıt krizi yeniden büyüyor: Benzin kıtlığının ikinci dalgası başladı
Rusya'da akaryakıt krizi yeniden büyüyor: Benzin kıtlığının ikinci dalgası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 19:42:21. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum FK'den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.