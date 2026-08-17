İtalyan otomotiv devinin ilk "elektriklisi" rekor fiyata satıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalyan otomotiv devinin ilk "elektriklisi" rekor fiyata satıldı

İtalyan otomotiv devinin ilk "elektriklisi" rekor fiyata satıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ferrari’nin ilk tamamen elektrikli modeli Luce, açık artırmada 40 milyon dolara satılarak müzayede tarihinde satılan "en pahalı yeni otomobil" rekorunu kırdı. Mayıs ayında 550 bin euro liste fiyatıyla sahneye çıkan ve İtalyan devinin köklü içten yanmalı motor geleneğinden radikal bir kopuşu simgeleyen araç, koleksiyoncu pazarında gövde gösterisi yaptı.

Ferrari’nin elektrikli araç çağındaki ilk temsilcisi Luce, Monterey, Kaliforniya’da RM Sotheby's tarafından düzenlenen açık artırmada tam 40 milyon dolara alıcı buldu. Marka tarafından "eşsiz bir fırsat" olarak nitelendirilen ve "Şasi 0" imzasını taşıyan bu ilk üretim örneği, şimdiden koleksiyoncu pazarında tarihi bir çıkış yaptı. Satıştan elde edilen gelirin tamamı, Ferrari Vakfı üzerinden geleceğin eğitim projelerine aktarılacak.

ÖZEL OLARAK ÜRETİLDİ 

Maranello’daki fabrikada özel olarak ABD standartlarında imal edilen araç, teslimat öncesinde Ferrari merkezinde son kontrollerden geçecek. İsimsiz alıcısına 2027 yılının ilk çeyreğinde teslim edilmesi planlanan bu özel versiyonda, "Şasi 0" kimliğini belgeleyen plaketin yanı sıra özel detaylar yer alıyor. Dış gövdesinde Madreperla Yarı Parlak kaplama tercih edilen otomobilin iç mekanında ise markanın "Tailor Made" kişiselleştirme programı kapsamında hazırlanan Perla tonundaki Le Mans metalik deri döşemeler bulunuyor.

2.5 SANİYEDE 100 KİLOMETREYE ÇIKIYOR 

Ünlü tasarımcılar Sir Jony Ive ve Marc Newson’ın kurduğu LoveFrom kolektifinin imzasını taşıyan Luce, teknik verileriyle de sınırları zorluyor. Dört elektrikli motor, 122 kWh kapasiteli batarya ve tamamen yeni bir platform üzerine inşa edilen model; 1.050 cv güç sunarken 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2,5 saniyede tamamlıyor. Yaklaşık 529 kilometrelik (329 mil) sürüş menziline sahip modelin standart sürümlerinin ise 550.000 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

MARKANIN ELEKTRİKLİ ARAÇLARA BAKIŞI TARTIŞMALARIN ODAĞINDA 

Ferrari yönetimi bu ilk örneği kişiselleştirme programlarının en anlamlı ifadesi olarak görse de markanın ikonik mirasına dair eleştiriler de yükseliyor. Şirketin eski başkanı Luca di Montezemolo, tam elektrikli dönüşümü eleştirerek Luce'nin Ferrari efsanesini riske attığını savundu. 

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ferrari, Son Dakika

Son Dakika Otomobil İtalyan otomotiv devinin ilk 'elektriklisi' rekor fiyata satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi Irak'ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi
Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı
İran’dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül İran'dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül
Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı
İran Hamaney’in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı İran Hamaney'in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu

19:32
Galatasaray’dan Amedspor’a transfer
Galatasaray'dan Amedspor'a transfer
19:20
Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı
Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı
19:00
İmzayı attı Batshuayi’nin yeni takımı çok sürpriz
İmzayı attı! Batshuayi'nin yeni takımı çok sürpriz
18:44
4 yeni nesil suç örgütüne soruşturma Bakan Gürlek: 818 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu
4 yeni nesil suç örgütüne soruşturma! Bakan Gürlek: 818 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu
18:24
’Ege’nin Maldivleri’ olarak bilinen Kalem Adası’nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
18:03
Rusya’da akaryakıt krizi yeniden büyüyor: Benzin kıtlığının ikinci dalgası başladı
Rusya'da akaryakıt krizi yeniden büyüyor: Benzin kıtlığının ikinci dalgası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 19:39:51. #7.13#
SON DAKİKA: İtalyan otomotiv devinin ilk "elektriklisi" rekor fiyata satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.