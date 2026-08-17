İtalyan otomotiv devinin ilk "elektriklisi" rekor fiyata satıldı

Ferrari’nin elektrikli araç çağındaki ilk temsilcisi Luce, Monterey, Kaliforniya’da RM Sotheby's tarafından düzenlenen açık artırmada tam 40 milyon dolara alıcı buldu. Marka tarafından "eşsiz bir fırsat" olarak nitelendirilen ve "Şasi 0" imzasını taşıyan bu ilk üretim örneği, şimdiden koleksiyoncu pazarında tarihi bir çıkış yaptı. Satıştan elde edilen gelirin tamamı, Ferrari Vakfı üzerinden geleceğin eğitim projelerine aktarılacak.

ÖZEL OLARAK ÜRETİLDİ

Maranello’daki fabrikada özel olarak ABD standartlarında imal edilen araç, teslimat öncesinde Ferrari merkezinde son kontrollerden geçecek. İsimsiz alıcısına 2027 yılının ilk çeyreğinde teslim edilmesi planlanan bu özel versiyonda, "Şasi 0" kimliğini belgeleyen plaketin yanı sıra özel detaylar yer alıyor. Dış gövdesinde Madreperla Yarı Parlak kaplama tercih edilen otomobilin iç mekanında ise markanın "Tailor Made" kişiselleştirme programı kapsamında hazırlanan Perla tonundaki Le Mans metalik deri döşemeler bulunuyor.

2.5 SANİYEDE 100 KİLOMETREYE ÇIKIYOR

Ünlü tasarımcılar Sir Jony Ive ve Marc Newson’ın kurduğu LoveFrom kolektifinin imzasını taşıyan Luce, teknik verileriyle de sınırları zorluyor. Dört elektrikli motor, 122 kWh kapasiteli batarya ve tamamen yeni bir platform üzerine inşa edilen model; 1.050 cv güç sunarken 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2,5 saniyede tamamlıyor. Yaklaşık 529 kilometrelik (329 mil) sürüş menziline sahip modelin standart sürümlerinin ise 550.000 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

MARKANIN ELEKTRİKLİ ARAÇLARA BAKIŞI TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Ferrari yönetimi bu ilk örneği kişiselleştirme programlarının en anlamlı ifadesi olarak görse de markanın ikonik mirasına dair eleştiriler de yükseliyor. Şirketin eski başkanı Luca di Montezemolo, tam elektrikli dönüşümü eleştirerek Luce'nin Ferrari efsanesini riske attığını savundu.