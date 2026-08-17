Rusya\'da akaryakıt krizi yeniden büyüyor: Benzin kıtlığının ikinci dalgası başladı

Rusya'da yaz aylarında etkisini artıran benzin sıkıntısı yeniden ülke geneline yayılmaya başladı. Reuters'ın haberine göre en az 10 bölgede yetkililer akaryakıt satışlarına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırırken, Moskova çevresindeki bazı istasyonlarda benzinin tamamen tükendiği bildirildi. Dizel yakıt ise birçok noktada bulunabiliyor.

İKİNCİ DALGA DAHA SERT

Rusya, akaryakıt piyasasında ikinci bir kriz dalgasıyla karşı karşıya. İlkbaharda başlayan ve temmuz ayında ülkenin geniş bölümüne yayılan benzin sıkıntısının kısmen hafiflemesinin ardından, temmuz sonu ve ağustos başında petrol tesislerine yönelik yeni saldırılar tedarik sorununu yeniden derinleştirdi.

Reuters'a göre en az 10 Rus bölgesinde yerel yönetimler benzin istasyonlarındaki satışları kontrol altına almak için yeni tedbirler uygulamaya başladı. Moskova bölgesinde de bazı akaryakıt istasyonlarında benzinin bulunamadığı, buna karşın dizel yakıtın büyük ölçüde satışta olduğu bildirildi.

KRİZİN ARKASINDA RAFİNERİ SALDIRILARI VAR

Rusya'daki yakıt sıkıntısının temel nedenlerinden biri, Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik insansız hava aracı saldırıları oldu. Saldırılar nedeniyle bazı rafineriler üretime ara vermek zorunda kalırken, aynı dönemde yaz mevsimiyle birlikte benzin talebinin yükselmesi piyasadaki baskıyı artırdı.

Son haftalarda da saldırılar devam etti. Orenburg bölgesindeki Orsk rafinerisi 11 Ağustos'taki saldırının ardından üretimini durdurdu. Reuters'a göre tesisin yeniden faaliyete geçmesinin aylar sürebileceği değerlendiriliyor. Rafinerinin kapanması sonrasında bölgede yüzlerce akaryakıt istasyonunun yalnızca bir bölümü faaliyet gösterebilirken, yakıt tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşandı.

MOSKOVA'DA DA BENZİN BULMAK ZORLAŞTI

Yakıt krizinin yalnızca uzak bölgelerle sınırlı kalmaması dikkat çekiyor. Reuters muhabirleri, Moskova bölgesindeki bazı istasyonlarda benzin bulunamadığını tespit etti. Bu durum, krizin Rusya'nın başkent çevresine kadar yeniden ulaştığına işaret ediyor.

Benzin satışlarının kısıtlandığı bölgeler arasında Orenburg, Lipetsk ve Krasnoyarsk gibi yerler de bulunuyor. St. Petersburg Uluslararası Ticaret Borsası'nda benzin satışlarının ağustos ayının başından bu yana ortalama yüzde 20 gerilediği bildirildi.

MOSKOVA ÇÖZÜM İÇİN İTHALATA YÖNELDİ

Rus hükümeti krizin ilk dalgasını hafifletmek amacıyla benzin ihracatını yasakladı, yakıt kalite standartlarında bazı esnekliklere gitti ve dışarıdan petrol ürünü tedarik etmeye başladı.

Rusya'nın ağustos ayında Hindistan'dan yaklaşık 68 bin ton benzin aldığı da Reuters tarafından bildirildi. Hindistan'dan gelen sevkiyatın yanı sıra Belarus ve Kazakistan üzerinden demiryoluyla yakıt ithalatı da artırılıyor. Rus yetkililer, iç piyasadaki arzı desteklemek amacıyla petrol ürünleri ithalatının süreceğini açıkladı.

İLK DALGA TEMMUZ SONUNDA HAFİFLEMİŞTİ

Rusya'daki yakıt krizi ilkbaharda başlamış, yaz aylarında giderek daha fazla bölgeye yayılmıştı. Hükümetin ihracat kısıtlamaları ve ithalat hamleleriyle birlikte temmuz sonuna doğru arz sıkıntısı bir ölçüde hafiflemişti.

Ancak rafinerilere yönelik yeni saldırılar, üretim kapasitesindeki kaybı yeniden gündeme taşıdı. Böylece Rusya'da benzin sıkıntısının ikinci dalgası başladı ve bölgesel yönetimler yeniden satış sınırlamalarına başvurdu.