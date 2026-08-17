Asensio'dan kafa karıştıran paylaşım
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Asensio yaptığı paylaşımda ''Her şey kolay olduğunda gelişemezsin, zor olduğunda gelişirsin. Sınandığında, imkansız gibi hissettirdiğinde, devam et!'' ifadelerini kullandı. Bu paylaşım taraftarlar arasında merak uyandırdı.
Fenerbahçe’nin İspanyol hücum oyuncusu Marco Asensio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.
''ZOR OLDUĞUNDA GELİŞİRSİN''
Saha içi performansının yanı sıra lider kişiliğiyle de dikkat çeken Marco Asensio, yaptığı paylaşımda "Her şey kolay olduğunda gelişemezsin, zor olduğunda gelişirsin. Sınandığında, imkansız gibi hissettirdiğinde... Devam et." ifadelerine yer verdi.
TARAFTARLAR ARASINDA MERAK UYANDIRDI
Yıldız oyuncunun bu mesajı, Fenerbahçeli futbolseverler tarafından büyük ilgi görürken taraftarlar arasında merak uyandırdı. Bu paylaşım sezon başından bu yana performansıyla eleştirilerin hedefi haline gelen ve mücadelelerin ikinci yarısında oyundan alınan Asensio'nun bir mesaj verdiği şeklinde yorumlandı.
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