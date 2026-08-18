Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti - Son Dakika
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Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti

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Tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey, CHP'den istifa etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu.

Yürütülen hukuki süreç çerçevesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "imar kirliliğine neden olma" gibi ağır iddialarla tutuklanan Mustafa Bozbey, cezaevinden yaptığı yazılı bir kamuoyu açıklamasıyla CHP üyeliğinden ayrıldığını bildirdi.

"SÜRECİN SİYASİ HESAPLARIN GÖLGESİNDE KALMASINI İSTEMİYORUM"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan yazılı açıklamada Bozbey, aldığı kararı bir siyasi manevra olarak değil, sorumluluk anlayışının bir gereği olarak gördüğünü belirtti. 

Açıklamasında yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddeden Bozbey, şu ifadeleri kullandı: "Hakkımdaki, iftiralara, yalanlara dayanan bu hukuki sürecin hiçbir siyasi hesabın gölgesinde kalmasını istemiyorum. Bu kararımı bir siyasi manevra olarak değil, içinde bulunduğum koşullarda doğru olduğuna inandığım bir sorumluluk olarak görüyorum... Yıllarca, hatta ömrümün büyük bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi içinde inanarak ve mücadele ederek siyaset yaptım. Ancak bugün, benimle ilgili değerlendirmelerin parti yöneticileri tarafından kamuoyu önünde tartışıldığı bir ortamın, devam eden hukuki sürecin selameti açısından doğru olmadığına inanıyorum. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa etme kararı aldım."

Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti

"GERÇEĞE VE ADALETE EMANET EDİYORUM"

Bursa halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye saygı duyduğunu ve mücadelesini hukuk önünde sürdüreceğini vurgulayan Mustafa Bozbey, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Gerçeğin ve adaletin, siyasi değerlendirmelerden bağımsız olarak hukuk önünde ortaya çıkacağına inanıyorum. Ben de bugün kendimi o gerçeğe ve adalete emanet ediyorum. Bursa'nın ve Bursalıların hakkını, hukukunu ve geleceğini savunmaya her zaman devam edeceğim. Yakında tekrar görüşeceğiz."

İşte Bozbey'in o paylaşımı; 

Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti
Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti
Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Başkanlığı, Mustafa Bozbey, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Burak üstün Burak üstün:
    akp ye geçerse çıkarılır içerden 1 5 Yanıtla
  • Bayram Kaya Bayram Kaya:
    Selami Karagülle sen gerçekten zırtosun 0 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Gideceği adres belli yp 1 0 Yanıtla
  • Zafer Oztekin Zafer Oztekin:
    Etse nolur etmese nolur.. bursaya yaptığı kötülükleri hiç bir istifa öteleyemez. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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