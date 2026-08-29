"Fidan Hoca" tutuklandı - Son Dakika
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"Fidan Hoca" tutuklandı

"Fidan Hoca" tutuklandı
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Sosyal medya paylaşımlarında "müstehcenlik" suçu işlediği ve bu yolla gelir elde ettiği iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan "Fidan Hoca" lakaplı Fidan Atalay, sevk edildiği Ankara’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de gözaltına alınan "Fidan Hoca" olarak bilinen Fidan Atalay, tutuklandı.

Sosyal medyada 'Fidan Hoca' olarak bilinen 'fidannatalay' isimli/rumuzlu Instagram kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin; TCK 226. maddesi kapsamında düzenlenen "müstehcenlik" suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin ayrıca TCK 282. maddesinde düzenlenen 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu da oluşturması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay, İzmir'de gözaltına alındı.

ANKARA SEVK EDİLDİ

SEGBİS ile ifadesi alınarak tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Fidan Atalay hakkında tutuklama kararı verildi.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Tutuklama, 3. Sayfa, Gözaltı, Ankara, Güncel, Medya, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Fidan Hoca' tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (16)

  • Mehmet Pamuk Mehmet Pamuk:
    Artık Türkiye'de herşey güllük gülistanlık olacak bu tutuklanınca ... 16 21 Yanıtla
  • Şaban Yıldırım Şaban Yıldırım:
    Böyle haberler duymak bizi mutlu ediyor..Bu ve bunun gibilere en ağır cezaları verin ki başkaları da bu işlere kalkışmasın 29 5 Yanıtla
  • Şehmus Aydın Şehmus Aydın:
    devlet yarına bırakır yanına bırakmaz 27 5 Yanıtla
  • Johny Guitar Johny Guitar:
    iyi olmuş 27 5 Yanıtla
  • Mustafa Seçkin Mustafa Seçkin:
    meslekten men Atina’ya bırakın zaten kimse anlamaz 25 4 Yanıtla
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