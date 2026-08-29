Leao'dan flaş itiraf: Galatasaray için onları reddettim - Son Dakika
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Leao'dan flaş itiraf: Galatasaray için onları reddettim

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Galatasaray'ın yeni transferi Portekizli futbolcu, Rafael Alexandre Conceiçao Leao İstanbul'a geldi. Açıklamalarda bulunan Portekizli yıldız, çarpıcı bir itirafa imza atarak "Galatasaray için Aston Villa'yı reddettim'' dedi.

Süper Lig devi Galatasaray, transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. 

LEAO, GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılılar, Portekizli futbolcu Rafael Alexandre Conceiçao Leao'yu kadrosuna kattı. 27 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. İtalyan ekibi Milan'dan kadroya katılan yıldız futbolcuyu taşıyan özel uçak, saat 16.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Rafael Leao, pasaport kontrollerinin ardından kapıdan çıkış yaptığı esnada taraftarlar tezahüratta bulundu. 

Leao'dan flaş itiraf: Galatasaray için onları reddettim

''ONLARA ÇOK MÜTEŞEKKİRİM''

Basın mensuplarına duygularını aktaran Leao, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür ederek, "Galatasaray taraftarı buraya geldiği için onlara çok müteşekkirim" dedi.

Leao'dan flaş itiraf: Galatasaray için onları reddettim

''OSIMHEN İLE İYİ ARKADAŞIZ''

Victor Osimhen ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Leao, "Osimhen ile zaten iyi arkadaşız. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Leao'dan flaş itiraf: Galatasaray için onları reddettim

''ASTON VILLA'YI REDDETTİM''

Portekizli futbolcu transfer döneminde Aston Villa'nın ilgisiyle ilgili ise şunları söyledi: "Hazirandan beri başkan ve başkan vekili Jorce da çok bastırıyorlardı. Bunun olması için çok uğraştılar. Galatasaray için Aston Villa'yı reddettim. Şu anda çok heyecanlıyım. Heyecanlı bir şekilde maçlara çıkmayı bekliyorum." 

Leao'dan flaş itiraf: Galatasaray için onları reddettim

GÖZTEPE MAÇINI İZLEYECEK

Portekizli futbolcunun, bu akşam Galatasaray'ın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçı tribünden takip edeceği öğrenildi.

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Son Dakika Spor Leao'dan flaş itiraf: Galatasaray için onları reddettim - Son Dakika

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