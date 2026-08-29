Güzellik merkezinde gizli kamera ile kaydettikleri 14 bin özel görüntüyü satan 2 şüpheli tutuklandı

Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİ ELE GEÇİRİLDİ: 14 BİN VİDEOYU SATMIŞLAR

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve bu kayıtların sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı izletildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.

İş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 cihaz ve birçok dijital materyal ele geçirildi. Çalışmada, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran 2 şüpheli ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.