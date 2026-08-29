Güzellik merkezinde gizli kamera ile kaydettikleri 14 bin özel görüntüyü satan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Güzellik merkezinde gizli kamera ile kaydettikleri 14 bin özel görüntüyü satan 2 şüpheli tutuklandı

Güzellik merkezinde gizli kamera ile kaydettikleri 14 bin özel görüntüyü satan 2 şüpheli tutuklandı
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İstanbul Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşterilerin gizlice kaydedilen görüntülerinin sosyal medya platformlarında ücret karşılığında izletildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Operasyonda gizli kamera düzeneği bulunan 7 cihaz ele geçirilirken, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİ ELE GEÇİRİLDİ: 14 BİN VİDEOYU SATMIŞLAR

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve bu kayıtların sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı izletildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.

İş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 cihaz ve birçok dijital materyal ele geçirildi. Çalışmada, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi.

Güzellik merkezinde gizli kamera ile kaydettikleri 14 bin özel görüntüyü satan 2 şüpheli tutuklandı

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran 2 şüpheli ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SON DAKİKA: Güzellik merkezinde gizli kamera ile kaydettikleri 14 bin özel görüntüyü satan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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