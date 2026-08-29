2'de 2! Hull City'den Premier Lig'e tarihi başlangıç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2'de 2! Hull City'den Premier Lig'e tarihi başlangıç

2\'de 2! Hull City\'den Premier Lig\'e tarihi başlangıç
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'in 2. haftasında deplasmanda Coventry City'i 1-0 yenerek sezona 2'de 2 ile başladı.

İngiltere Premier Lig'de yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, ligdeki çıkışını sürdürüyor. Ligin ilk haftarasında Manchester United'ı deviren İngiliz ekibi, Coventry City ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynayan Hull City, mücadeleyi 1-0 kazandı.

SON ANLARDA 3 PUANI GETİREN GOL

Konuk ekip Hull City'ye galibiyeti getiren golü 82. dakikada Liam Millar attı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve maçı Hull City kazandı.

2'DE 2 İLE MUHTEŞEM BAŞLANGIÇ

Hull City, bu sonuçla birlikte ligde 6 puana ulaştı. Coventry City ise ilk iki haftada puan alamadı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City, sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Coventry, Manchester City deplasmanına gidecek.

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor

Acun Ilıcalı, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2'de 2! Hull City'den Premier Lig'e tarihi başlangıç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • bora aslan bora aslan:
    Adam yatırımcı para nasıl kazanılır biliyor. Helal olsun kolay değil bu işler. 11 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Bi işin de ters gitsin be adam 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın
Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı
Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler
Şeytantepe soruşturmasında MASAK’a 31 kişi için yazı Şeytantepe soruşturmasında MASAK'a 31 kişi için yazı
Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı
Zeytinburnu’ndaki İETT otobüsü kazasında can kaybı 2’ye yükseldi Zeytinburnu'ndaki İETT otobüsü kazasında can kaybı 2'ye yükseldi

19:44
Samsunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi 4 önemli eksik
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 4 önemli eksik
19:17
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
19:12
Giresun Valiliği, vatandaşı tehdit ettiği öne sürülen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin hakkında soruşturma başlattı
Giresun Valiliği, vatandaşı tehdit ettiği öne sürülen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin hakkında soruşturma başlattı
18:48
Beykoz’da otomobil yayaların arasına daldı: Yaralılar var
Beykoz’da otomobil yayaların arasına daldı: Yaralılar var
18:39
Üsküdar’daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan’ın ölüm sebebi ortaya çıktı
Üsküdar'daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan'ın ölüm sebebi ortaya çıktı
18:16
Batman’da annesini öldürüp çöp konteynerine attı, emniyete gidip teslim oldu
Batman'da annesini öldürüp çöp konteynerine attı, emniyete gidip teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 19:55:00. #7.12#
SON DAKİKA: 2'de 2! Hull City'den Premier Lig'e tarihi başlangıç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement