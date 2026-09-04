Nefesler tutuldu! Altın yatırımcısının beklediği gün geldi - Son Dakika
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Nefesler tutuldu! Altın yatırımcısının beklediği gün geldi

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Küresel piyasalardaki hareketlilikle yükselişini sürdüren ons altın 4 bin 400 dolar sınırını aşarken, gram altın iç piyasada 6 bin 949 lira seviyelerine yerleşti. Piyasa aktörleri ve yatırımcılar, Fed’in faiz politikasına yön verecek ve bugün saat 15.30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine kilitlendi.

Küresel piyasalarda tırmanan gerilim ve merkez bankalarının faiz politikalarıyla yükselişini sürdüren altın fiyatları, 4 Eylül’de yeni seviyelere ulaştı. Ons altın 4 bin 400 dolar eşiğini aşarken, yatırımcıların tüm dikkati saat 15.30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Küresel piyasalarda dalgalanma sürerken altın fiyatları yeni rekor bantlarına yerleşti. Güvenli liman arayışı ve faiz beklentileriyle ivme kazanan değerli metaller, iç piyasadaki tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Piyasa aktörlerinin gözü ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül ayı faiz kararına yön verecek olan istihdam raporuna kilitlendi.

ONS VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Uluslararası piyasalarda ons altın, Cuma sabahının ilk saatlerinde 4 bin 486 dolar seviyesine kadar tırmandı. Sabah seansında yüksek seyrini korumaya çalışan ons fiyatı, saat 09.50 itibarıyla 4 bin 468 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altındaki bu güçlü duruş iç piyasaya da doğrudan yansıdı. Gram altın, sabah seansında yükseliş trendini sürdürerek 6 bin 949 lira seviyelerine yerleşti.

GÖZLER SAAT 15.30’DA AÇIKLANACAK KRİTİK VERİDE

Kapalıçarşı’daki sarraflardan bireysel yatırımcılara ve küresel fon yöneticilerine kadar tüm piyasa, bugün saat 15.30’da ilan edilecek ABD tarım dışı istihdam rakamlarına odaklandı. Gelecek verinin Fed’in faiz indirimi patikasını doğrudan şekillendirmesi, dolayısıyla altın fiyatlarının yeni rotasını çizmesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ons Altın, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nefesler tutuldu! Altın yatırımcısının beklediği gün geldi - Son Dakika

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