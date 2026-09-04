Bertuğ Yıldırım'dan eşinin kombin videosuna olay hareket - Son Dakika
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Bertuğ Yıldırım'dan eşinin kombin videosuna olay hareket

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Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, eşi Oriana Yıldırım'ın kombinini gösterdiği videoda yaptığı el hareketiyle dikkat çekti. Kamera karşısında kıyafetini gösteren Oriana Yıldırım'ın arkasında bulunan Bertuğ'un beklenmedik hareketi görüntüye yansıdı.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, eşi Oriana Yıldırım'ın çektiği kombin videosunda beklenmedik bir harekete imza attı. Oriana Yıldırım, kıyafetini göstermek için kamera karşısına geçerken eşi Bertuğ Yıldırım da arka tarafta görüntüye girdi.

Bertuğ Yıldırım'dan eşinin kombin videosuna olay hareket

KOMBİN VİDEOSUNDA BEKLENMEDİK HAREKET

Oriana Yıldırım'ın kombinini sergilediği sırada Bertuğ Yıldırım'ın kameraya doğru el hareketi yaptığı görüldü. 

Bertuğ Yıldırım'dan eşinin kombin videosuna olay hareket

BERTUĞ ARKA PLANDA ORTAYA ÇIKTI

Oriana Yıldırım'ın kombinini göstermek amacıyla çektiği videoda Bertuğ'un arka planda yaptığı hareket, videonun en dikkat çeken ayrıntısı oldu.

Bertuğ Yıldırım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bertuğ Yıldırım'dan eşinin kombin videosuna olay hareket - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bertuğ Yıldırım'dan eşinin kombin videosuna olay hareket - Son Dakika
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