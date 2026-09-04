İstanbul, Mardin ve Manisa'da 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul, Mardin ve Manisa'da 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

İstanbul, Mardin ve Manisa\'da 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllardır faili meçhul olarak kalan Zeynep Yıldırım, İsmail Akın ve Abdurrahman Aysu cinayetlerinin yürütülen yeni çalışmalarla aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, 24 Nisan’dan bu yana 40 ayrı dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olayların çözüldüğünü belirterek, “Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonundaki çalışmalar kapsamında 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı.

Gürlek, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının ortaklaşa yürüttüğü titiz teknolojik takip ve delil incelemeleri sonucunda aydınlatılan 3 olayın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

ZEYNEP YILDIRIM, İSMAİL AKIN VE ABDURRAHMAN AYSU CİNAYETLERİ AYDINLATILDI

İstanbul (2022): 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Zeynep Yıldırım’ın, en son Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu tespit edildi. Başka bir cinayet suçlamasından tutuklu bulunan Dağlı'nın sorgusu ve 1 Eylül 2026'da yapılan yer gösterme işlemi sonucu Yıldırım’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kimliği Adli Tıp Kurumu tarafından doğrulanan şüpheli Dağlı, bu soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı.

Mardin/ Nusaybin (2012): 2012 yılında İsmail Akın ile 10 yaşındaki kızı Elif Akın’ın katledilmesine ilişkin dosya 14 yıl sonra yeniden açıldı. Beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları ve daraltılmış baz çalışmalarıyla yeni delillere ulaşıldı. 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Manisa/ Akhisar (2016): 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu cinayetine ilişkin yürütülen yeni incelemelerde failler ve suçu gizleyen şüpheliler belirlendi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa, Bursa ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

24 NİSAN'DAN BU YANA 40 DOSYA VE 46 MAKTUL İÇİN ADALET SAĞLANDI

Çözüme kavuşturulan son olaylarla birlikte bilançoyu da paylaşan Bakan Gürlek, 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kısa sürede önemli bir başarıya imza attığını vurguladı. Kurulduğu günden bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 40 ayrı faili meçhul dosyada; 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olayların tamamen aydınlatıldığı bilgisi verildi.

"HİÇBİR FAİLİ MEÇHULÜN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Süreçte emeği geçen savcılıklara, emniyet, jandarma, adli tıp ve özel daire başkanlığı personeline teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verdi:

"Teknolojinin sunduğu bütün imkânlardan yararlanarak, eski dosyalardaki her bir delili yeniden incelemeye, çelişkileri tek tek değerlendirmeye ve faili meçhul olayların üzerindeki karanlığı kaldırmaya devam edeceğiz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız."

Zeynep Yıldırım, İsmail Akın, Akın Gürlek, İstanbul, Cinayet, Gürlek, Manisa, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul, Mardin ve Manisa'da 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    nedense akın bey akp belediyelerinde olan yolsuzluklarin pesine hic düsmüyor. 3 2 Yanıtla
  • İsmail Gündoğdu İsmail Gündoğdu:
    Kim olursa olsun. Akın Gürlek affetmez. 1 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    sinan ates ? madimak oteli ? akpli belediyeler ? 1 0 Yanıtla
  • nesha512 nesha512:
    Müge Anlı ya gerek kalmadı artık.?? 0 0 Yanıtla
  • dogandidim09@gmail.com [email protected]:
    madem bunlar bılınıyor yada bilindi o gun kü sorumlular görevini yapmamış onlar hakında ne yapmayı düşünüyorsunuz sizleri izlşyoruz turk halkı olarak 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı Trump'lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı
Danimarka’dan Rusya’ya ağır suçlama Sabotaj hazırlığı yapıyorlar Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar
Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu
Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü
Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
PSG kasayı doldurdu Tam 400 milyon euro kazandılar PSG kasayı doldurdu! Tam 400 milyon euro kazandılar
Durak mide bulandıran görüntü Polis her yerde onu arıyor Durak mide bulandıran görüntü! Polis her yerde onu arıyor

10:38
Kraldı, ortada kaldı Mauro Icardi’ye şok üstüne şok
Kraldı, ortada kaldı! Mauro Icardi'ye şok üstüne şok
10:25
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
10:25
Okul saldırısı davası başladı Babadan mahkemede olay savunma
Okul saldırısı davası başladı! Babadan mahkemede olay savunma
10:23
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
10:02
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
09:53
Nefesler tutuldu Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
Nefesler tutuldu! Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
09:47
Bülent Arınç’tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Bülent Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
09:13
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle! Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 10:42:45. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul, Mardin ve Manisa'da 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement