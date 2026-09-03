Kerkük\'te DEAŞ Saldırısı: 1 Türkmen Şehit, 1 Yaralı

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ mensupları, Türkmen Haşdi Şabi'ye ait kontrol noktasına silahlı saldırı düzenledi. Motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Saldırganların yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Irak'ın Kerkük kentinin Altun Köprü nahiyesinde, Türkmen Haşdi Şabi'ye ait kontrol noktası silahlı saldırının hedefi oldu.

MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR ATEŞ AÇTI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre saldırı saat 02.00 sıralarında gerçekleşti. Motosikletle kontrol noktasına yaklaşan DEAŞ mensupları, Türkmen Haşdi Şabi güçlerine silahla ateş açtı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda Türkmen Haşdi Şabi mensubu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Yaralıya müdahale edilmesi için sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

SALDIRGANLAR İÇİN GENİŞ ÇAPLI ARAMA

Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri gönderildi. Kaçan DEAŞ mensuplarının yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.